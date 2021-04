Ezen a héten is zakatol a Parlament, a közcélú vagyonkezelő alapítványokról is dönteni fognak

36 javaslatról várható döntés az ötnapos ülésen, amelynek első napján a kormányt kérdezheti az ellenzék.

A képviselők a kormány tagjainak tehetnek fel interpellációkat ma az Országgyűlésben az MTI híre szerint.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A házelnök napirendi javaslata alapján a parlament aktuális ötnapos ülése 13 órakor három, a közelmúltban elhunyt képviselőre: Serfőző Andrásra (MSZP), Hajdú Zoltánra (SZDSZ) és Lusztig Péterre (MSZP) emlékezéssel kezdődik.

A napirend előtti felszólalásokat követően az interpellációk másfél órában, az azonnali kérdések és válaszok hatvan percben hangozhatnak el.

Az Országgyűlés keddtől péntekig összesen 36 javaslatról dönthet és 26 általános vitát bonyolíthat le.

Az ülés május 3-án, hétfőn ér véget, amikor a képviselők kérdéseket és azonnali kérdéseket tehetnek fel.

Az egyik döntés a héten a hvg.hu korábbi cikke szerint a közcélú vagyonkezelő alapítványokról fog szólni, amelyekbe az állam vagyonát szervezik ki. Ilyen alapítványok fognak állni a legtöbb magyar egyetem mögött is – ha megszavazzák –, amelyeknél a kuratóriumok szinte leválthatatlanok lesznek. Az Országgyűlés szavazni fog a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásáról is, amely "a dohánykereskedelem, a végrehajtók, a felszámolók és a szerencsejátékok felügyelete mellett a koncessziókkal kapcsolatos feladatokat is ellátja majd" a cikk szerint.

Forrás: mti.hu, hvg.hu