Jakab Péter: Deutsch Tamás hosszú hajú ficsúr, aki 30 éve élősködik a nemzet nyakán

Hétfőn a napirend előtti felszólalások után az interpellációk 90, az azonnali kérdések és válaszok 60 percben hangozhattak el – írja a 444.hu a parlamenti tudósításában.

Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője arról beszélt, hogy lakosságarányosan Magyarországon haltak meg a legtöbben a covid-19-től, már több mint 26 ezren. Szabó szerint ennek az az oka, hogy Orbán Viktor most is csak a lopással van elfoglalva, sőt, egyszer sem fejezte ki a részvétét a halottaknak.

Ahogy az várható volt, a kormány részéről Dömötör Csaba államtitkár arról beszélt, hogy a baloldal minden felszólalása, minden akciója arról szól, hogy kihasználják a gyászból adódó fájdalmat.

Csárdi Antal, az LMP képviselője azt mondta, hogy Orbán Viktor az EU-ban arról tárgyalt, hogy mennyi pénz érkezzen Magyarországra, és miközben azt üzenik, hogy Brüsszel nem szövetségesünk, láthatóan az egészségügyet is csak EU-s pénzből fejlesztenék.

A kormány részéről Orbán Balázs válaszolt, aki szerint európai összehasonlításban az élmezőnyben vagyunk a tervek társadalmi egyeztetését illetően, a Parlament falain belül is voltak erről pártpolitikai viták.

Arató Gergely (DK) emlékeztetett arra, hogy 6 hete vezeti Magyarország a világon a halálozási statisztikákat, cégek tízezrei mennek tönkre, és a nyugdíjasoknak és szegényeknek is egyre drágább a megélhetés. A kormány ezen az ülésen sem számolt be a megtett intézkedésekről, pedig erre törvény kötelezi, és megritkították az üléseket, hogy kevesebbet kelljen válaszolniuk az ellenzéknek.

Dömötör Csaba szerint a járvány ellenére 4 százalékkal nőtt az ipari termelés, a munkahelyek védelmét tekintve is jól állunk, 4,5 százalékos a munkanélküliség, míg az EU-ban 7,5. (Igaz, máshogy is számoljuk, ki a munkanélküli.) Dömötör a járványhelyzetben bevezetett állami támogatásokat sorolta, majd azt mondta, annak meg is lett az eredménye, amikor a baloldal válság idején nem így gondolkodott.

Dömötör szerint az ellenzék bő egy éve aknamunkát folytat, és egy nagy oltásellenes kampányt visz.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Deutsch Tamást hosszú hajú ficsúrnak nevezte, amire Kövér László közbeszólt, hogy szedje össze magát, és ne sértegessen más képviselőket, elege van a modortalanságból. Visszaállította az órát 5 percre, Jakab pedig azzal folytatta, hogy Deutsch 30 éve élősködik a nemzet nyakán, és most arra vette a bátorságot, hogy lényegében lepanelprolizzon magyar embereket.

Az államtitkár azt mondta, egyre több ember él munkából segély helyett, 2010 után a nettó átlagkereset több mint másfélszeresére nőtt, és 1,2 millióval csökkent a szegények száma, és a cigányság körében a munkanélküliség megfeleződött, míg a Jobbik eddig a témában csak paramilitáris szervezetek létrehozására volt képes. Orbán Balázs szerint komplex munkahelyvédő programot hoztak létre.

Orbán Balázs szerint szólásszabadság van a Parlamentben, de mindennek van következménye, és amikor az ellenzéknek támogatnia kellett volna a kormány járványügyi intézkedéseit, tiltakoztak, Jakab személyesen támadta Müller Cecíliát, Korózs Lajos pedig kamuvideókat gyártott, és a keleti vakcinák ellen hergelték az embereket.

