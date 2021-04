Oroszország nagyra értékeli, hogy Magyarország nem politizálta át a vakcinák ügyét és hálás az Orbán-kormánynak, amiért elsőként rendelt Szputnyik V-t az EU-ban

A Magyar Hírlapnak adott interjút Oroszország új budapesti nagykövete.

Előkészítik oltáshoz az orosz Szputnyik V koronavírus elleni vakcina második adagját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Nyírbátori Szakrendelőjében kialakított oltóponton 2021. április 26-án. Fotó: MTI/Balázs Attila

A nagykövet elmondta, hogy Moszkva nagyra értékeli az Orbán-kormány pragmatikus hozzáállását a gazdasági együttműködésben, a vakcinavásárlásban. Jevgenyij Sztanyiszlavov Magyarországot megbízható európai partnerüknek nevezte a múltidéző interjúban, és úgy vélte, a kétoldalú politikai kapcsolatokat pragmatizmus, kölcsönös tisztelet jellemzi.

A diplomata az interjúban felidézet Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar kormányfő találkozóit, kölcsönösen előnyösnek írta le a gazdasági kapcsolatokat, a paksi bővítést, az orosz gázszállítást. Kitért a kulturális kapcsolatokra, a két ország együttműködésére a finnugor kérdésekben.

"Moszkva nagyra értékeli, hogy az Orbán-kormány elsőként rendelt az EU-ban Szputnyik V vakcinát, más tagállamokkal ellentétben nem politizálta át a kérdést"

– mondta a vakcinavásárlásokról a nagykövet.

"Örülünk, hogy az orosz tudomány fejlődése segít Magyarországnak a nehéz járványügyi helyzet kezelésében és a korlátozások fokozatok feloldásában, hogy az emberek lépésről lépésre visszatérhessenek a normális életükhöz"

- tette hozzá a politikus.

Az Európai Gyógyszerügynökség még vizsgálja az orosz vakcinát, de szerinte mivel hatékony és biztonságos végül engedélyezik az oltóanyagot az EU-ban.

Mint mondta, célzottan próbálták az orosz vakcinát hitelteleníteni, noha a hatékonysága a The Lancet februári adataival ellentétben már nem is 91,6 százalék, hanem 97,6 százalék. Ezt mutatta a két dózissal beoltott oroszok közt most elvégzett elemzés.

