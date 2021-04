Megrázó felvétel: Videón a Hableány-hajóbaleset közvetlenül a Viking Sigyn hajóorrából – most először vetítették le hanggal

Most hozták nyilvánosságra a felvételt, ami közvetlenül a baleset előtt készült.

A Clark Ádám úszódaru kiemeli a balesetben elsüllyedt Hableány turistahajó roncsát a Margit hídnál 2019. június 11-én. A Hableány május 29-én süllyedt el a Margit hídnál, miután összeütközött a Viking Sigyn szállodahajóval. A fedélzeten 35-en utaztak, 33 dél-koreai állampolgár és a kéttagú magyar személyzet. Hét embert sikerült kimenteni, hét dél-koreai állampolgár holttestét pedig még aznap megtalálták. MTI/Mohai Balázs

Kedden a Fővárosi Törvényszéken folytatódott a 2019 májusában bekövetkezett Hableány-tragédia tárgyalása. Most először olyan felvételeket is levetítettek, amelyen hang is hallható.

A Telex oldalán most nyilvánosságra hozott videón jól hallható, ahogy a Viking utasai egyre hangosabban azt kiabálják angolul,

„Istenem, itt egy hajó! Istenem, istenem!”

Az ütközés pillanata a 30. másodperctől látható.

Az igazságügyi szakértők szerint a Viking Sigyn kapitányának ebben a szituációban tudnia kellett, hogy ütközni fognak. A baleset pedig akkor sem lett volna elkerülhető, ha a szállodahajó vagy a Hableány csökkentette volna a sebességét. A szakértő arra a kérdésre azonban nem tudott válaszolni, mekkora távolságnak kellett volna lennie a két hajó között, hogy ne ütközzenek össze. Az viszont szerintük biztos, hogy a balesetet úgy sem lehetett volna elkerülni, ha a Hableány kapitánya hirtelen jobbra kormányozza a hajót, mert

ilyenkor a hajótest fara mozdul el először, és akkor az ment volna neki a Vikingnek

-magyarázták.

Németh Leona tanácselnök a felvételek levetítése után újra leszögezte, hogy a Hableány kapitányának a felelősségét nem fogják vizsgálni.

A Hableány sétahajó és a Viking Sigyn szállodahajó 2019. május 29-én ütközött a Dunán. A városnéző sétahajó nagyjából 30 másodperc alatt teljesen elsüllyedt. Fedélzetén 35-en utaztak, 33 dél-koreai turista és a kéttagú magyar személyzet. A hatóságok 27 áldozat holttestét találták meg, a balesetet hét koreai turista élte túl.

Forrás: Telex.hu

Címlapkép: MTI/Mohai Balázs