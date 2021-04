Müller Cecília az operatív törzs keddi tájékoztatóján elmondta, hogy mivel egyre több oltást adnak be, előfordulhat, hogy a frissen oltottak később kapják meg a védettségi igazolványt. Magyarázata szerint ez azért lehet, mert az igazolványt csak azután küldik ki, hogy rögzítették az oltás felvételét, ami most sok esetben késik.

Európában a harmadik hullám leszálló szakában vagyunk, eredményes küzdelem folyik, főként a védőoltásoknak köszönhetően

– mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Magyarországon rendelkezésre áll annyi védőoltás, hogy minden regisztráltat beoltsanak, védetté tegyenek a fertőzés súlyos szövődményével szemben.

Minden vakcinatípus rendelkezésre áll a héten. Bárki foglalhat időpontot e hét szerdáig, de csak a kínai oltásra.

Arra biztat mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel. A vakcina beoltását követően nem azonnal alakul ki a védettség.

A héten még számos vakcinaszállítmány érkezett és érkezik:

- Ma jött 480 ezer adag Szputnyik, ebből 200 ezer első oltásra alkalmas, 280 ezer második

- 355 ezer adag Pfizer érkezett meg ma.

- AstraZenecából 19 ezer adag érkezik ma.

- A héten 324 ezer adag AstraZeneca érkezik még.

Nemsokára elérkezünk oda, hogy bárki számára elérhető a vakcina, most már csak az egyéneken múlik, hogy ki veszi fel az oltást

– fogalmazott.

A védettségi igazolványról elmondta, előfordulhat, hogy ezekben a napokban, amikor nagy hajrá van a védőoltások beadásánál, többen nem kapják meg a védettségi igazolványt.

Ez azért lehet, mert kicsit késedelmet szenved az oltás felvételének a rögzítése.

Ha valakinek bármi problémája támad, mert nem kapja meg az igazolványt, az az ügyfélkapun keresztül jelezze a problémát, de a kormányhivatalok ügyfélszolgálatain is megteheti ezt.

Azt kéri, hogy mindenki menjen el a második oltásra, akit már beoltottak az első dózissal. A vakcinától remélt védettség csak a második oltás után alakul ki teljesen.

Örül Müller Cecília, hogy újra emelkedett azoknak az aránya, akik szeretnék beoltatni magukat. Most már a megkérdezettek 62 százaléka válaszolt úgy a KSH felmérése alapján, hogy oltáspárti, szeretné felvenni az oltást.

Hangsúlyozta, hogy

minden, hazánkban alkalmazott vakcina hatásos és biztonságos.

Elmondta azt is, hogy itthon továbbra is kedvezően alakulnak a fertőzöttségi adatok. Arról is beszélt, hogy

nem tervezik felkínálni azt a lehetőséget, hogy a második oltás másfajta vakcinával történjen, mint az első oltás.

Még nem mutatták ki Magyarországon az indiai mutáns vírust- állította az országos tiszti főorvos.

A kormány nemrég pontosította, hogy milyen újabb lazításokat vezetnek be, miután elértük a 4 millió beoltottak. Az intézkedések nagy része azokra vonatkozik majd, akiknek már van védettségi igazolványuk. Ők mehetnek szállodába, állatkertbe, vadasparkba, múzeumba, színházba, moziba és könyvtárba is, illetve edzőterembe, uszodába és sport- illetve kulturális rendezvényekre. Utóbbiakon maszkot sem kell viselniük.

Forrás: 24.hu, 444