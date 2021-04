Karácsony Gergely: Nemet mondunk a Fudan Egyetemre, népszavazással fogjuk megállítani

Folytatódik a Fudan Egyetem megépítése körüli huzavona, most erről beszélt videójában Karácsony Gergely.



A jogi helyzetet úgy értelmezzük, hogy a Ferencvárosi Önkormányzat, illetve a Fővárosi Közgyűlés tud olyan népszavazást kiírni, amely valóban meg tudja akadályozni a Fudan Egyetem megépítését, amellyel kapcsolatosan sokkal több a kérdés, mint a válasz

- fogalmazta meg Karácsony Gergely legújabb Facebook-videójában.

A főpolgármester megjegyzi azt is, hogy a kormány továbbra is titkolózik, erős a gyanú, hogy van is mit titkolni, mivel ha ez egy szuper dolog lenne, és a közérdeket szolgálná az egyetem idehozatala,

akkor a részleteket nem titkos dokumentumokból kellene kisilabizálni.

A főváros és a IX. kerület teljes mértékben egyetért abban, hogy a Diákváros megépüljön, a Fudan Egyetem pedig ne.

Kerületi és fővárosi népszavazással meg is fogjuk akadályozni ennek a megépítését

- jelentette ki egyértelműen Karácsony Gergely.

