Beigazolódott, hogy Szanyi Tibor és Székely Sándor a Fidesznek "dolgoznak"

Az ezalenyeg.hu írja, hogy az ISZOMM nevű párt elsődleges célja a demokratikus hatpárti összefogással szemben a Fidesz érdekeinek szolgálata a választásokon



Székely Sándor 2014-ben még a Bajnai-féle Együtt társelnöke volt, annak színeiben ült be a Fővárosi Közgyűlésbe. Miután a pártból a kizárását megelőzve kilépett, a 2018-as országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció listáján szerzett parlamenti mandátumot. A DK-ból is rövid úton lelépett, hogy egy másik árulóval, az MSZP-ből kiebrudalt Szanyi Tiborral együtt alapítson új pártot.

Eddig is tudható volt, hogy az ISZOMM nevű párt elsődleges célja a demokratikus hatpárti összefogással szemben a Fidesz érdekeinek szolgálata a választásokon. Most viszont kiderült, hogy a közvagyon kiszervezésében is szívesen nyújtanak segítő kezet Orbán Viktor bűnszervezetének.