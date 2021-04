702 lélegeztetőre kötött ember életéért küzdenek az ország kórházaiban.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 3 774 221 fő, közülük 1 773 900 fő már a második oltását is megkapta. 1692 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 774 399 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – írják a kormány járványügyi oldalán.

Elhunyt 188 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 172 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 497 084 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 250 143 főre csökkent. 5907 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 702-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos.

A magyar lakosság 38%-a már megkapta az oltást, szemben az uniós 22%-os átlaggal.

A regisztráltak száma meghaladta a 4,5 milliót és 74%-uk már megkapta az oltást.

Azok a regisztráltak, akiknek még nincs időpontja oltásra, már interneten is foglalhatnak a kórházi oltópontokra. A következő napok oltási tervéről az Operatív Törzs mai sajtótájékoztatóján számolunk be. A kormány mai ülésén is tárgyalja a járványügyi helyzetet és az újraindítási lépéseket