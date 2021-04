Jön a vakcinaútlevél! Donáth Anna egymillió keleti vakcinával beoltott magyarnak követelt egyenlő jogokat – Hidvéghi pedig keleti vakcinával látná el az EU lakosait

Ma dönt az EP a vakcinaútlevél részleteiről, ezen folyik a vita.

Ma délelőtt kezdődött a "vakcinaútlevéllel" kapcsolatos uniós javaslat vitája az Európai Parlamentben. Donáth Anna képviselő a keleti vakcinával beoltott magyarok jogaiért kardoskodott.

A keleti vakcinával beoltott magyarok utazáshoz való jogáért állt ki az Európai Parlament vakcinaútlevéllel kapcsolatos mai vitáján Donáth Anna.

A Momentum EP-képviselője szerint elfogadhatatlan, hogy 1 millió, orosz vagy kínai vakcinával beoltott magyar ne férhessen hozzá egyenlő feltételekkel a majdani EU-s utazást segítő igazolványhoz

A vitában felszólalt Hidvéghi Balázs, a Fidesz Európai Néppártból való kilépése/kizárása óta jelenleg frakció nélküli EP-képviselő is. Donáthhoz hasonlóan neki is csupán egy perc állt rendelkezésére hozzászólni a vitához. Hidvéghi nem annyira a vakcinaigazolvány részleteiről beszélt, mint a magyar vakcinabeszerzést méltatta, és sürgette az Európai Uniót, hogy keleti vakcinákkal is oltsa állampolgárait.

Az az ember érzése, mikor hallgatja ezt a vitát, hogy még mindig nem a lényegről beszélünk. Egy majdani oltási igazolvány részleteiről vitatkozunk, miközben Európában százmilliók még mindig nem jutnak oltáshoz. Magyarország kimagaslik az uniós átlagból, a teljes lakosság közel negyven százaléka már átoltott

