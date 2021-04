"Orbán Viktor és Müller Cecília is hazudott" – Keményen nekiment a kormány kínai vakcinát reklámozó halálozási táblázatának Kunetz Zsombor

A Magyar Orvosi Kamara szerint is erősen pontatlan oltási táblázatáról ezúttal Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, orvos fejtette ki véleményét.

Oltáshoz készítik elő a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinát. Fotó: MTI/Mészáros János

Ahogy korábban mi is megírtuk, a kormány vasárnap nyilvánosságra hozta a magyarországi oltások utáni fertőzési és halálozási adatokat. Ezt a kormányzati tájékoztató honlapon így reklámozták: „A Pfizer-BioNTech-vakcinával történő oltás után többen betegedtek meg, és kétszer annyian haltak meg, mint a Sinopharm-vakcina után" – derült ki a Magyarország kormánya nevű Facebook-oldal vasárnapi bejegyzéséből.

Egyébként érdekesség, hogy két nappal a magyar kormány előtt az oroszok egy teljesen hasonló szerkezetű táblázatot posztoltak, ami szintén a Sputnik-V-t hozta ki a legjobbnak. Erről ITT írtunk bővebben.

Az ATV Start című műsorában fejtette ki véleményét a kormány által közölt, majd Karikó Katalin által helyesbített és a Magyar Orvosi Kamara szerint is erősen pontatlan oltási táblázatáról Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő, orvos.

Kunetz Zsombor szerint „ez egy kásleri igénytelenséggel összerakott táblázat”: fals metodika alapján készült, számos tényt nem vesz tudomásul, és számos tényt megpróbál összemosni. Szerinte

a kormány nem is valós adatokkal dolgozott, ugyanis a külföldi szakirodalom nem mutat ilyen számokat.

Ahogy a Koronavírus Tájékoztatási Központ – mint az a KSH-jelentésből kiderült – a halottak számát is megpróbálta kozmetikázni tavaly novemberben – mutatott rá Kunetz.

A külföldi adatokat ismertetve elmondta: az Amerikai Népegészségügyi Központ szerint 88 millió beoltottra 74 haláleset jutott, míg Magyarországon 1,5 millióra 273. Arról, hogy az eltérés mögött az állna, hogy nálunk más metodika alapján tartják számon a haláleseteket, Kunetz úgy vélekedett: a magyar járványkezelés nem néz szembe a tényekkel, hanem megpróbálja azokat úgy hajlítani, hogy az számára kényelmes legyen.

Hazugság, amit Orbán Viktor mondott. Hazugság, amit Müller Cecília mondott

– jelentett ki a szakértő. Mint azt felidézte: a járvány elején ők maguk függesztették fel a boncolást, mely során meg lehetne állapítani a halál okát. Kásler Miklós utasítása szerint, akinek amúgy is volt olyan betegsége, amiben meghallhatott volna, akkor azt a betegséget kell a halál okaként megjelölni, a koronavírus-fertőzést pedig csak kísérőbetegségként.

A szakértő úgy fogalmazott: a magyar járványkezelés kapcsán gyakran felmerül a kérdés, hogy a kormány vajon „tényleg ennyire amatőr”, vagy van valami „tudatos hátsószándék” az intézkedéseik mögött. Kunetz szerint a kormány ezzel a mostani táblázattal sem a járvány ellen beszélt, hanem mellette: az oltásellenesek táborát erősítette. Úgy véli egyébként, hogy ha ez a táblázat igaz is lenne, akkor is „nagy baj” van, mert akkor viszont azonnal be kellene zárni az országot.

Arra, hogy mennyire félrevezető a keleti, azon belül pedig a Szputnyikot legjobbként feltüntető magyar kormányzati táblázat, több orvos és virológus is felhívta a figyelmet.

A táblázat Karikó Katalin szerint is „teljesen félrevezető” úgy, ha nem tüntetik fel a beoltottak és az elhunytak korát. Ráadásul ha komolyan vennénk a táblázat számait, akkor abból az jönne ki, hogy "Magyarországon kétszázhuszonötször annyian halnak meg az oltottak közül koronavírusban, mint az Egyesült Államokban".

Hasonlóan reagált a MOK is. A Magyar Orvosi Kamara elnöksége a táblázattal kapcsolatban közölte:

Ezek az adatok a jelenleg közölt formájukban nem alkalmasak az egyes vakcinák hatásosság-különbségeinek megállapítására

Azt is kifejtették, hogy mi a baj szerintük az adatsorral:

ismeretlen a feldolgozási metodika, hiba, hogy egyben kezelik az első és a második oltás adatait, nem foglalkoznak azzal, hogy az egyes vakcinákkal oltottak egészségi állapota különböző, más az oltások időbeli eloszlása, és nem számolnak az egyes vakcinákkal oltottak eltérő korátlagával.

Így az adatok „összehasonlításra, mélyebb következtetések levonására nem alkalmasak”.

Arra kérték a kormányt és az Operatív Törzset, tegyék lehetővé, hogy a szakemberek kutathassák az oltással kapcsolatos adatbázisokat.

Forrás: 24.hu

Címlapkép: MTI/Mészáros János