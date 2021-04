Jó pár milliárdos is bekerült a kiszervezett egyetemek kuratóriumaiba – itt a lista

A Forbes összeszedte a listáikon szereplőket egyetemenként.

A parlament tegnap példátlan vagyonátcsoportosításról döntött, aminek része volt a felsőoktatás kiszervezése magánalapítványokba. Öt egyetemet leszámítva a magyar felsőoktatást speciális jogállású magánalapítványokba szervezte ki az állam.

A Mandiner tegnap megszellőztette a listát, kik ülhetnek majd be azokba egyetemi kuratóriumokba, amelyek az oktatási intézmények közalapítványokba való kiszervezése után kezdik meg a működésüket – írja a Forbes.

Nemcsak regnáló (és egykori) államtitkárok, miniszterek és a kormánypártokhoz köthető bizalmi emberek, hanem a Forbes-listán szereplő milliárdosok, az üzleti élet ismert és elismert szereplői is szép számmal kerülnek be a most létrejövő testületekbe.

Budapesti Gazdasági Egyetem

Jellinek Dániel ingatlanmilliárdos, a Forbes-lista 11. helyezettje is a kuratórium tagja lesz. A Liszt Ferenc reptérre pályázó üzletember vagyonát 140 milliárd forintra becsülték – írja a lap.

Óbudai Egyetem

Sinkó Ottó, a Videoton Holding társvezérigazgatója – ő szintén rendszeres szereplője a Forbes-listknak.

Testnevelési Egyetem

Vida József bankár, a Magyar Bankholding társtulajdonos-vezetője, aki a TV2 csoport főtulajdonosa is egyben, valamint Mészáros Lőrinc üzlettársa. Vagyonát 90,5 milliárd forintra becsülték.

Tokaj-Hegyalja Egyetem

Sauska Krisztián, a Sauska Borászat alapítója, akinek világítástechnikai cége is többször szerepelt a Forbes céges listáján, a Magyar 100-on.

Nyíregyházi Egyetem

id. Bárány László, a Master Good cégcsoport tulajdonosa, 2013 óta minden Forbes-listán szerepelt, a piacvezető baromfis cég az övék, tavaly vásárolták fel a Ságát, Vietnámban is üzemet nyitottak.

Semmelweis Egyetem

Helyet kapott a kuratóriumban – többek között Merkely Béla mellett – Orbán Gábor is, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

Szegedi Tudományegyetem

A kuratórium tagja lett a Forbes friss kimutatása szerint az üzleti életben legbefolyásosabb magyar nő, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója. Itt együtt dolgozhat majd Lantos Csaba befektetővel, a Lantos Vagyonkezelő tulajdonos-vezetőjével.

