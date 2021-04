Várkonyi Andrea a több tíz milliós ékszerek mellé most munkát is kapott szerelmétől, Mészáros Lőrinctől

Ahogy arról már mi is beszámoltunk hatalmas a boldogság a pár között. Jótékonysági programot menedzselhet a cég, amelyet Várkonyi Andrea nemrég alapított – írja a HVG.hu.



Várkonyi Andrea cége, a Whitedog Media Kft. feladata menedzselni a Mészáros-csoport jótékonysági programját.

A jótékonykodás lényege, hogy a CraftBot nevű 3D-s nyomtatót visznek el az iskolákba. Ennek a gyártójába, a Craftunique-ba – amelynek az egyik tulajdonosa Fazekas Csaba, aki a High-Tech Suli lebonyolításáért felelős Alkotó Magyarország Nonprofit Kft.-t is jegyzi – szállt be tavaly 781 millió forinttal a Mészároshoz tartozó MKB Bank, amely így a cég ötödét birtokolja. Az adakozás tehát az adakozó piaci pozícióit is javítják.

Úgy tűnik, Mészáros az adakozást női foglalatosságnak tartja, hiszen a 2016-ban indított Mészáros Alapítvány motorja is a milliárdos akkori felesége, Kelemen Beatrix volt. A Whitedog szerepe most még elenyésző a Mészáros-csoport jótékonysági akcióiban, ám a vállalkozás dinamikusan bővül. Már most 15 munkatársa van, és újabb állásokat hirdetett meg.

