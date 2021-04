Újabb 186 áldozata van a járványnak Magyarországon

Elhunyt 186 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 27 358 főre emelkedett – számolt be a koronavirus.gov.hu.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 503 697 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 245 928 főre csökkent. 5554 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 662-en vannak lélegeztetőgépen.

A járvány harmadik hulláma tetőzött, de a brit vírusmutáns továbbra is terjed, ezért a védelmi intézkedések betartása változatlanul fontos. Az online időpontfoglaló továbbra is nyitva van, így a regisztráltak az interneten is foglalhatnak időpontot a kórházi oltópontokra.

Forrás: koronavirus.gov.hu

Fotó: MTI/Rosta Tibor