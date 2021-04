Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere egy Facebook posztban kérte számon a kormányt mivel 176 idősotthonban volt magasabb a halálozás, mint a Pesti úti Idősotthonban – írja a 24.hu.

Fotó: Instagram / @karacsony_gergely

Az idősotthonaink vezetőinek részletesen bemutattuk annak a fővárosi vizsgálatnak az eredményeit, amelyről a héten a nyilvánosságot is tájékoztattuk: az átoltottság eredményei alapján az idősotthonainkban nem alakulhat járványgóc, és miközben az óvatosság továbbra is indokolt, az ellátottak és az ott dolgozók biztonságban vannak

– írja Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon.

De kellett beszélnünk más adatokról, azokról, amelyeket nagy nehezen, hónapok munkájával sikerült megszereznie Szél Bernadett képviselőnek az NNK-tól az ország összes többi idősotthonára vonatkozóan. Ezen adatok elemzése letaglózóan drámai képet fest, amiért a kormány minimum magyarázattal tartozik. Miközben tudjuk, hogy szerte a világban az idős és beteg embereket ellátó idősotthonokban pusztított leginkább a járvány már az első hullámban is, emlékszünk, hogy akkoriban naponta számolt be a kormány és a sajtója a fővárosi Pesti úti Idősotthon helyzetéről. A második hullám idején azonban már valahogy elfelejtettek beszámolni a fejleményekről. Nagyjából akkor szűnt meg a politikai hecckampány, amikor kiderült, hogy az idős, beteg embereket ellátó intézményeinkbe a kórházakból került be a fertőzés. Akkor – emlékszünk – még tesztelés nélkül küldtek vissza betegeket az idősotthonokba a kórházakból, mert a kormányhivatal úgy foglalt állást, hogy az idősek tesztelése „felesleges költség”