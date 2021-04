Leállt a vakcinaregisztrációs oldal, miután megnyílt a regisztráció a Pfizerre. Az oltásra – kórháztól függően – ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor. A miniszterelnök szerint a regisztráltaknak ma adják be a Pfizert, aztán hetekig kell várni erre a vakcinára, mert azokat félreteszik a 16–18 éveseknek.

Pénteken a Sinopharm mellett a Pfizerre is lehet időpontot foglalni péntekre a kórházi időpontokra az EESZT-ben

- jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban. A miniszterelnök szerint a regisztráltaknak ma adják be a Pfizert, aztán hetekig kell várni erre a vakcinára, mert azokat félreteszik a 16–18 éveseknek.

Erre a hírre rögtön össze is omlott az időpontfoglaló honlap.

Fél 7 körül még csak-csak bejött az oldal, de keresni már akkor sem lehetett. 7 óra óta pedig már belépni sem nagyon enged a rendszer.

Az eeszt.gov.hu-ra már egy hibaüzenet is kikerült: „Az EESZT portálja jelenleg korlátozottan érhető el. A betegellátás menetét a fennakadás nem befolyásolja, a medikai rendszerek EESZT kapcsolata zavartalan. Amennyiben az EESZT portál szolgáltatásait kívánja igénybe venni, kérjük, látogasson vissza oldalunkra később. Kollégáink dolgoznak az elérhetőség visszaállításán. Megértését és türelmét köszönjük! Állami Egészségügyi Ellátó Központ, EESZT üzemeltetés”.

Az oltópontokra 100 ezer Pfizer-vakcinát küldtek ki, ezt egy nap alatt el is akarják oltani. Az viszont kérdéses, hogy ha nem működik az időpontfoglalás, akkor ez hogyan lesz lehetséges.

A hirtelen bejelentett akció mögött az lehet, hogy a Sinopharm-vakcina nagyon elutasított, és kevesen oltatják vele magukat. A kormány viszont mielőbb szeretné elérni a 4 millió beoltottat, hogy folytatódhasson a nyitás. Gulyás Gergely azt mondta a csütörtöki kormányinfón, hogy akár már pénteken elérhetjük a 4 millió beoltottat.

A koronavirus.gov.hu oldalán azt írják:

Az Országos Oltási Munkacsoport döntése alapján rendkívüli oltási akciót tartanak a mai napon. A regisztráltak számára péntek reggel 8 órakor Pfizer vakcinára is megnyílt az online időpontfoglaló a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Az oltásra – kórháztól függően – ma délelőtt 10 óra és este 9 óra között kerülhet sor.

Az időpontfoglaló honlap nagy terhelése miatt jelenleg karbantartás zajlik – jelent meg a cikk kiegészítésekén fél 10 körül.

A Pfizerrel való oltásra Orbán Viktor miniszterelnök is kitért szokásos péntek reggeli rádióinterjújában. Bejelentette, hogy a 16-18 éves korosztályt az érettségi után oltják be, kizárólag ezzel a vakcinával. Azt is közölte, hogy ma (pénteken) bárkit be tudnak oltani ezzel az oltóanyaggal, holnaptól azonban már félreteszik a diákoknak.

Aki Pfizert akar kapni, ma még kaphat, aztán hetek múlva jut ilyen oltóanyag

– mondta.

A Pfizer korábbi közleménye szerint április 27-én több mint 355 ezer adag Pfizer–BioNTech-vakcina érkezett Magyarországra, 30 százalékkal több, mint egy héttel korábban. Ezzel összesen 2,5 millió adag Pfizert hoztak be eddig Magyarországra.

Forrás: 24.hu, Telex, 444