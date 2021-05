Egyetemisták, figyelem! Újra lehet pályázni az Erasmus+ programban

Újra lehet pályázni az Erasmus+ programban, melyben idén rekord összegű források állnak a magyarok rendelkezésére – közölte az ösztöndíjprogram lebonyolításával megbízott Tempus Közalapítvány szombaton az MTI-vel.

Mint írták, az Európai Unió 2021-2027 közötti költségvetési ciklusának elindulásával az Erasmus+ program is új szakaszba lépett. A program megvalósítására uniós szinten több mint 28 milliárd eurós forrást biztosítanak. A magyar pályázók számára várhatóan mintegy 52 millió euró (18 milliárd forint) pályázati keret lesz elérhető 2021-ben. Magyarország eddig is eredményesen vett részt az Erasmus+ programban, mostantól pedig még többen kapcsolódhatnak be nemzetközi együttműködési és mobilitási projektekbe – írták.

A közlemény idézi Schanda Tamást, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti államtitkárát, aki fontosnak mondta, hogy a magyar fiatalok sikeresek legyenek, ehhez pedig elengedhetetlen, hogy megfelelő képzésben részesüljenek. Mint mondta, ezért erősítik meg a felsőoktatást. A modellváltás, a több mint 1500 milliárd forintos fejlesztések, a nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő Fudan egyetem magyarországi jelenléte mind olyan lépések, amelyek a fiatalok érdekét szolgálják – közölte.

Az államtitkár azt hangoztatta, hogy a kormány elkötelezett amellett, hogy az egyetemi polgárság valóban hasznos szakmai és tudományos kapcsolatokat építhessen külföldi társintézményekkel. Most tovább bővülnek a magyar fiatalok lehetőségei, ugyanis összesen 70 százalékkal nő a kezdődő uniós költségvetési ciklusban az Erasmus+ program költségvetése. Emlékeztetett arra, hogy az előző hétéves időszakban mintegy 235 ezer magyar résztvevője volt a programnak, és összesen 100 milliárd forint állt rendelkezésre a mobilitási és partnerségi pályázatokra.

