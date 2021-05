Akár harminc százalékkal is drágulhat a gyümölcs és a zöldség

A tavaszi fagyok betettek a zöldség- és gyümölcspiacnak.

Az Index cikke szerint a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács beszámolójából az derül ki, hogy országszerte jelentős károkat okoztak a gyümölcstermesztésben az április eleji fagyok. Viszont a hónapban még több gyümölcsfajta fog virágba borulni, így még reménykednek a gyümölcstermelők.

Apáti Ferenc, a terméktanács elnöke szerint egyre gyakoribbak az enyhe januárok és februárok, emiatt rendkívül korán megindul a fák rügypattanása, virágzása, viszont a március-áprilisban visszatérő többnapos lehűlések nagy károkat okoztak az elmúlt hérom évben is, nemcsak itthon, de Európában is.

Az emiatt kialakuló jelentős terméskiesés az oka a cikk szerint a magas gyümölcsáraknak. Apáti szerint már most megjósolható, hogy a kajszibarackból és őszibarackból lesz nagy kiesés, így ezekeért többet kell fizetni.

A többi gyümölcs esetében még van remény egy közepes, normális termésre, de csak május közepe után lehet ezt biztosan kijelenteni, mert adig még jöhetnek fagyok, amik néhány óra alatt átírhatják az idei árakat. Az biztos, hogy a mostani tavaszi fagyok minden gyümölcsfajtát károsítottak.

Apáti Ferenc szerint a termés a megszokotthoz képest két-három hétnyi csúszásban van a fagyok miatt, de most még normális szezonra és közepes árszínvonalra számítanak. A szamócaszezont még átírhatja ugyanakkor a fagy, vagy a június eleji szokásos esőzés, amitől berohadhat a termés akár 10 százaléka is. Az eperszezon hamarosan indul, ott kilónként az induló ár 3500 forint lehet, de nem várható, hogy olcsóbb lesz a szezon végére. A cseresznyeszezon is még kérdéses az esetleges fagyok okán.

Az Index egy kertészeti cég közleményére hivatkozva arról is beszámolt, hogy a zöldségpiacon is áremelkedés várható a fagyok miatt, mivel kevesebb lett a vártnál a zöldségtermés.

A korai burgonya megsínylette a fagyokat, a szabadföldi újburgonya is késni fog, emiatt május végén akár még hiány is kialakulhat. Apáti Ferenc terméktanács elnök szerint a vásárlók 10-30 százalékos áremelkedéssel találkozhatnak a boltokban, ebbe a fagyokon kívül a Covid-19 és a munkaerő bérköltségének emelkedése is belejátszott. Szerinte a nagy multinacionális áruházakban is 5-15 százalék között lesz várható áremelkedés.

