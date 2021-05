Blikk: hotelszámlákat foglalt le a rendőrség a csengeri örökösnőtől, akinek az ügyében Kósa Lajos is feltűnt

Svájci hotelszámlákat foglalt le a rendőrség az ügyben, amelyben Kósa Lajos fideszes politikus neve is sokszor feltűnt már.

A Blikk a birtokába került rendőrségi iratokra hivatkozva arról számolt be, hogy a csengeri örökösnő lakásán a rendőrök több svájci hotelszámlát is lefoglaltak egy házkutatás során.

Fotó: Facebook/Kósa Lajos

A cikk szerint mindez azért érdekes, mert P. Mária a bíróság előtt azt állította a múlt héten, hogy Kósa Lajos fideszes politikussal többször is együtt utaztak Svájcba, hogy a mesés, több milliárd eurósnak hitt hagyatékához hozzájussanak, és ő fizette Kósa szállását is. Kósa az ATV-nek adott interjújában tagadta ezt, és a Demokratikus Koalíciót sejtette az ügy mögött – számoltunk be erről korábbi cikkünkben. Mindenesetre a Blikk szerint a felbukkant dokumentumok gyengítik Kósa állítását.

A cikk szerint a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) feljegyzésében két hotelszámlát említenek meg a bűnjelként lefoglalt iratok között.

"Az egyiket 2563 (850 ezer forint) svájci frankról állították ki 2016 februárjában. Kósa azokban a napokban pont Svájcban volt a csengeri örökösnővel, együtt mentek ügyvédhez, ahol tanácsadói megbízást is elfogadott, és voltak az UBS Banknál ügyet intézni. Ezt maga Kósa Lajos mondta el korábban a rendőrségi kihallgatásán, ahol azt vallotta, hogy négyszer is találkozott P. Máriával (akkor még Sz. Gáborné) Svájcban.

A másik számlát, amelyet az örökösnő ebédlőjének a tálalószekrényében találták a nyomozók, a négycsillagos zürichi Ramada Hotel állította ki összesen 4425 svájci frank értékben (1,5 millió forint)"

- olvasható a cikkben.

A lap szerint az ugyanakkor nem derült ki a rendőrségi iratokból, hogy hány éjszakát fizettek ki a svájci hotelekben, de az elegáns szállodában 40 ezer forintért is lehet szobát foglalni.

A vád szerint P. Mária 780 millió forintos csalást követett el a több milliárd eurós hagyatékra hivatkozva, amivel vélelmezhetően a fideszes politikust is befűzhette.

Forrás: blikk.hu