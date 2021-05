24.hu: Már 2018-ban megszüntette a NAV azt a nyomozást, ami Tiborcz volt cégét és egy másik vállalkozást is érintett

A cég anno azzal került az európai uniós csalás elleni hivatal figyelmébe, hogy Szekszárdon egyes projekteknél a gyanú szerint többször számláztak. De voltak más érdekességek is az ügyben, ám azt a NAV eddig nem verte nagydobra, hogy már 2018 nyarán befejezték a nyomozást, mert szerintük bűncselekmény nem volt megállapítható.

A 24.hu cikke szerint több mint két éve, 2018. június 29-én megszüntette a nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Provital Zrt. közbeszerzési tanácsadó cég ellen, amelynek ügyeit az Európai Unió Csalás Elleni Hivatala (OLAF) is vizsgálta annak idején. A cikk szerint a cég – amely a Mészáros Lőrinc-érdekeltségeknél fontos pozíciókat betöltő Antal Kadosa tulajdonában áll – szerepet játszott Tiborcz István, Orbán Viktor vejének egykori cége, az Elios közvilágítási pályázatainak előkészítésében is.

Hogy a különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt indult nyomozást megszüntette a NAV, az csak most, Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő kérdésére derült ki, a NAV magától korábban nem közölte, hogy már lezárták az OLAF feljelentése nyomán indult nyomozást, mert a saját vizsgálatuk szerint bűncselekmény nem volt megállapítható.

"A Provital Zrt. és jogelődje, a Pro-Vital 2000 Kft. voltak egykoron a fideszes közbeszerzési piac királyai. Rengeteg önkormányzati tender és nagy országos projekt előkészítésében működött közre a cég, amelynek felfuttatása leginkább Homolya Róbert volt miniszterelnökségi államtitkár (jelenlegi MÁV-elnök) nevéhez köthető.

A Provital tevékenységére az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is felfigyelt. Az uniós hivatalnokok már 2012-ben helyszíni ellenőrzést tartottak a cég irodáiban.

Homolya Róbert a Provital részvénytársággá alakítása előtt kiszállt a milliárdos tendereket is intéző cégből, de más vállalkozásokon keresztül alvállalkozóként továbbra is bent maradt egyes projektekben akkor is, amikor már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, azaz a hazai uniós pénzelosztás csúcsszervezetének egyik vezetője volt. Az OLAF számára azonban még nyomósabb okot szolgáltatott a vizsgálatra az, hogy a Provital egyes önkormányzatoknál kétszer fizettethette ki a közreműködését"

Hadházy Ákos még 2014-ben számolt be egy olyan szekszárdi esetről, ahol a város és a cég közötti szerződésekkel bizonyította az akkor még LMP-s politikus, hogy az önkormányzat duplán fizetett a cég által nyújtott szolgáltatásokért.

A cikk szerint az önkormányzat 2010 után minden évben megbízta a Provitalt a közbeszerzési eljárások teljes körű intézésével, ám az átalánydíj mellett egyes EU-s projekteknél mégegyszer megbízták a céget a közbeszerzés lebonyolításával. Hadházy szerint arra sem vették a fáradtságot, hogy átírják a szerződéseket és a feladatokat, azokat egy az egyben emelték át az előzőekből. A képviselő szerint mintegy ötmillió forinttal lett az EU megkárosítva, és hogy hány városban történhetett hasonló eset, annak érdekében 2014-ben feljelentést tett csalás gyanúja miatt. Közben viszont az OLAF is intézkedést kért a cikk szerint az ügyészségtől, és 75 millió forint támogatás visszafizetését tartotta indokoltnak.

A cég a felcsúti kisvasút projektmenedzsmentjére is kapott többek közt megbízást, de az FTC-stadion köbeszerzési dokumentációját is ez a cég állította össze. A cikk szerint Homolya Róbert ügyeiben az OLAF 2010 óta kutatott, végül az összeféhetetlen szerepvállalás miatt 3,3 milliárd forintnyi támogatás visszafizetését javasolták.

Bár eredetileg a rendőrség kezdett nyomozni az ügyben, 2018-ban Polt Péter legfőbb ügyész válaszából kiderült, a NAV vette át a nyomozást, és egy másik válaszban arra is kitért, hogy ugyanerre az ügyszámra egyesítették az Elios Innovatív Zrt, által elnyert szekszárdi közvilágítási tender elleni nyomozást is (amit előtte ugyancsak a Nemzeti Nyomozó Iroda vitt).

Hadházy Ákos kérdésére a NAV azt közölte, hogy az ügyben nagyszámú tanúkihallgatást, házkutatást és lefoglalásokat is tartottak, és ezek alapján tisztázták a tényállást – majd ezen tényállás birtokában 2018. június 29-én úgy döntött a NAV, hogy nem volt megállapítható bűncselekmény.

"Érdemes megjegyezni, hogy az Eliost érintő NAV-vizsgálat a cég tendergyőzelmeinek előkészítéséről szólt. A miniszerelnök vejének első milliárdjait meghozó vállalkozás tevékenységét – szintén az OLAF ajánlása alapján – az NNI vizsgálta. Ezt a nyomozást is megszüntették, csakhogy a NAV-val ellentétben az Országos Rendőr-főkapitányság 2018 novemberében be is jelentette, hogy nem találtak bűncselekményre utaló nyomokat"

