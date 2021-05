Siralmasan el vagyunk maradva a tervezett oltási tempóhoz képest

Vasárnap 9 ezernél is kevesebben kapták meg az első oltásukat, egyre jobban elmaradunk az eredeti tervektől – írja a Telex.hu.



Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A kormány már egy jó ideje a beoltottsági számokhoz köti a lazításokat. 3,5 milliónál nyithattak a teraszok, 4 milliótól a védettségi kártyával sok, rég el nem érhető szolgáltatás vehető ismét igénybe, majd május végére, 6-7 millió oltás körül leszünk kinn a vízből.

Hétvégén kezdődött az oltási terv nehezebb része, cél az 5, majd a 6 millió. Ehhez 2 héten át napi 150 ezer első dózist kell eloltani, ami nem tűnik egyszerű feladatnak, hiszen ennyi vakcinát még nem adtak be soha egy nap alatt – írja a Telex.hu. Ráadásul az eddigi 60 ezres napi cél sem teljesült mindig a hétvégéken, 150 ezres napi tervnél jóval nagyobb csúszásokat lehet összeszedni, amiket azután nehezebb is behozni.

A május 3-án közölt adatok szerint vasárnap (05.02.) 8 945 első dózist adtak be, ami a 150 ezres tervnél azt jelenti, hogy 100 tervezett oltásból csak 6-ot. A második ütem első hétvégéjén a 300 ezer tervezett oltás 17 százalékát adták be.

A miniszterelnök 2021. április 9-i reggeli rádiós beszédében ismertette az oltási ütemet, aminek a végén a bűvös 7 milliós szám áll, ami a lakosság (legalább az első adag oltással való) átoltottságának 70%-át jelenti. Eszerint május elején 4 millió beoltott lesz – ezt sikerült is elérni. A következő, hogy május elejétől 7-10 nap alatt felmegy 5 millióra – itt tartunk éppen. Május közepén pedig már 6 milliónál fogunk tartani, majd június elejére „képesek leszünk” 7 millió embert beoltani.

Orbán azt mondta, hogy attól tart, nem lesz annyi regisztrált, mint amennyi vakcina, ezért a kormány ismert emberekkel kampányt indít az oltási hajlandóság növelése érdekében. Előállhat az a helyzet is, hogy a nyitások miatt, a járvány nyomásának csökkenésével egyre kevesebben érzik majd szükségét az oltakozásnak, így lassulhat a folyamat. De a sikert más tényezők is befolyásolhatják, nem érkezik elég vakcina, vagy ha jön is, abból pont nem kérnek az oltandók.

Forrás: Telex.hu

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt