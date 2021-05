LMP: a kormány még egy súlyos világjárvány idején is képes meglopni a nemzetet

Az LMP frakcióvezetője, Keresztes László Lóránt szerint a kormánypártiak a felsőoktatás alapítványokba szervezésével bebizonyították, hogy bármikor, még egy súlyos világjárvány idején is képesek meglopni a nemzetet, elárulni a magyarokat – tette közzé az MTI.



Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Keresztes hétfői budapesti sajtótájékoztatóján kijelentette: a kormány hónapokon át becsapta az egyetemeket és hazudott az Országgyűlésben. Azt hazudták, hogy történelmi szintű fejlesztések kezdődnek a felsősoktatásban, az intézmények megőrizhetik autonómiájukat, ehelyett azonban „fideszes gyámság alá helyezték azokat” – mondta.

Felrótta: január óta hangoztatta a kabinet, hogy uniós forrásból 1500 milliárd forint jut fejlesztésre, a Miniszterelnökséget vezető miniszter azonban most azt jelentette be, hogy az uniós keretből semmi nem jut erre; Orbán Viktor pedig még büszke is arra, hogy az egyetemek kiszervezése mögött politikai okok állnak.

Hozzátette, eközben kötelezettséget vállaltak arra, hogy a Kínai Kommunista Párt egyetemére többet költ az ország, mint a teljes magyar felsőoktatásra egy év alatt.

Keresztes László Lóránt azt is sérelmezte, hogy vidéken már egyáltalán nem maradt állami egyetem. Közölte ugyanakkor: a kormányváltás után az egyik legfontosabb feladat lesz az egyetemi autonómia helyreállítása, a reformokat pedig konszenzussal kell megtervezni.

Forrás: MTI

