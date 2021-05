Holnap újabb Pfizer-szállítmány érkezik, de nem kaphat belőle akárki

Müller Cecília elmondta, hogy holnap 334 ezer Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra – írja a HVG.hu.



A hétfői operatív törzs tájékoztatón Müller Cecília ismerette a jelenlegi járványügyi adatokat, miközben kiemelte:

A járvány nem zajlott le, a koronavírus itt van közöttünk.

Az országos tiszti főorvos azt is közölte, hogy kedden újabb 334 450 adag Pfizer-vakcina érkezik az országba, ezeket azonban jellemzően a második körös oltásokra használják fel.

Hozzátette, hogy zajlik a pedagógusok második körös oltása, azokat, akik az érettségi vizsgákon felügyelő tanárként dolgoznak, szombati napra hívják a második dózisra. A tiszti főorvos azt is elmondta, hogy már a Janssen-vakcinákak is elérhetőek Magyarországon, ezeket az egydózisú vakcinákat az oltóbuszokon használják majd fel.

Müller Cecília emellett azt is bejelentette, hogy holnaptól a Magyarországon élő, tajszám nélküli külföldieket is beoltják majd, a szükséges regisztráció után.

Felhívta a figyelmet, hogy már a 16 és 18 év közötti korosztály tagjai is regisztrálhatnak az oltásra, és hamarosan sorra kerülhetnek a 12 és 15 év közötti korosztály is, hisz a Pfizer és a BioNTech beadta az engedélyeztetési kérvényt az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA), hogy a közösen gyártott vakcinájukkal a 12 és 15 év közötti korosztályt is olthassák.

