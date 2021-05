Itt az indiai mutáns és indul az oltás az egydózisú Janssen vakcinával

Az operatív törzs keddi tájékoztatóján György István, az országos oltási munkacsoport vezetője elmondta, hogy az indiai mutáns már itt van a szomszédban – írja a 24.hu.

Közölte, az egyéni felelősség szakaszában vagyunk, vagyis senki máson nem múlik, hogy valaki be legyen oltva, csak saját magán, mára ugyanis mindenki számára elérhetőek az oltások. Épp ezért mindenkit regisztrációra szólított fel – számol be a 24.hu.

György István az országos oltási munkacsoport vezetője – Forrás: Youtube

Az államtitkár szerint két mérföldkövet is sikerült elérni az elmúlt héten. Egyrészt több, mint négymillióan megkapták az első adag vakcinát, valamint több mint kétmillióan a másodikat is.

Így a lakosság 43 százalék be van oltva szemben 24 százalékos európai uniós átlaggal.

Elmondta, azt is, hogy meg lett nyitva a lehetőség a kínai mellett az AstraZeneca oltóanyagra való jelentkezésre is. Ezt fogja követni több, mint 200 ezer adag Szputnyik vakcina is. Ám foglalni csak azok tudnak majd időpontot, akik erről majd sms-t kapnak.

Érkezik több mint 330 ezer adag Pfizer, de ezeket a 16-18 éves korosztálynak teszik félre. Az államtitkár azt kérte, legkésőbb május 7-ig regisztráljanak a szülők gyermekeiknek, hogy tudjanak időpontot foglalni a vakcinára.

Továbbá csütörtökön érkezik egy Moderna szállítmány is, ami szintén többnyire második körös oltóanyag lesz, valamint közölte, hogy

megkezdik a Janssen egydózisú koronavírus elleni vakcinájával az oltást a honvédség oltóbuszai.

Az államtitkár arról is beszámolt, hogy a Magyarországon élő külföldiek beoltásának előkészítését is megkezdték, az ő okmányaikhoz is igazítják a rendszert, mától ők is tudnak regisztrálni.

Müller Cecília hosszan beszélt a védettségi igazolvánnyal igénybe vehető szolgáltatások közt a fürdők használatára. Mint mondta, a fürdővízzel való vírus terjedése rendkívül csekély, nem kell számítani a vizekben fertőzőképes vírus jelenlétével, azonban az emberi érintkezéseket érdemes itt is elkerülni – fogalmaz a 24.hu.

Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője a rendőrségi intézkedéseket ismertette az elmúlt 24 órából.

- 519 esetben maszkviselési szabályok megsértése,

- 79 esetben kijárási tilalom,

- 14 esetben pedig Magyarországon átutazókkal szemben intézkedtek.

Ezen kívül 26 ezren vannak hatósági házi karanténban.

Forrás: 24.hu