Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, még zajlik a vizsgálat, de azt sem tartja kizártnak, hogy egyszerre rengetegen próbáltak csak időpontot foglalni.

Előbb tényként beszéltek kibertámadásról, aztán vizsgálat indult, ma pedig már azt is el tudják képzelni, hogy csak az érdeklődés volt nagy

– írja Népszava.

Múlt pénteken mi is beszámoltunk arról, hogy órákra leállt az eeszt.gov.hu oldal, ahol időpontot lehet foglalni az oltásra, miután péntek hajnalban kiderült, hogy a Pfizerért is lehet menni az oltópontokra. Péntek délelőtt nemcsak a regisztrációs oldal halt le, de a kórházaknál is kilométer hosszúságú sorok alakultak ki, amiről videóban is beszámoltunk.

Az operatív törzs péntek délután az oldal leállását azzal magyarázta, hogy terheléses kibertámadás érte a rendszert.

Miután zajlik egy vizsgálat, semmit sem tartok kizártnak

– így reagált Gulyás Gergely kancelláriaminiszter az Inforádió Aréna című műsorában arra a kérdésre, okozhatta-e az oltásregisztrációs oldal múlt pénteki lefagyását az, hogy egyszerre túl sokan akartak bejelentkezni. A miniszter megengedő reakciója meglepő a korábbi nyilatkozatokhoz képest.

A Népszava emlékeztet, hogy március elején az oltásregisztrációs vakcinainfo adatbázisa omlott össze, és küldött téves SMS-eket. Múlt pénteken pedig az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) omlott össze, amit korábban 20 milliárd forintból hoztak létre. A hiba ráadásul az orvosok által használt felületet is érintette, átmenetileg a receptfelírási funkció sem működött.

Az Inforádió Aréna című műsorában a miniszter arról is beszélt, hogy most már látják, hogy sokan beoltatnák magukat, ha az oltóanyag típusa elfogadható.

Ha lesz eloltható vakcina, akkor lehetnek még hasonló akciók

– mondta Gulyás Gergely a pénteki egynapos Pfizer-oltásról, ahol előzetes időpontfoglalás nélkül beoltottak százezer embert.

Forrás: Népszava.hu 444.hu