Keményen nekimentek az ellenzéki pártok a Fidesznek Becsó Zsolt miatt: "Emberéleteket is veszélyeztetett a 133 bátor ember", "Orbán koronavírusos embere mondjon le"

Ahogy korábban mi is megírtuk, koronavírus tünetekkel szavazott múlt héten a parlamentben egy fideszes képviselő, de a tesztre csak a szavazás után került sor, a karantént tehát nem szegte meg. Becsó Zsolt később azt nyilatkozta, először azt hitte, csak megfázott, ezért ment be dolgozni hétfőn és kedden is.

A képviselő nem volt tisztában a fertőzöttségével, az ülésteremben pedig maszkot viselt. A képviselő pár sorral Orbán Viktor mögött ült, szürke zakóban és fekete pulóverben. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Feljelentette a Párbeszéd és a Momentum Becsó Zsolt fideszes országgyűlési képviselőt, miután szerintük koronavírus-fertőzötten vett részt az Országgyűlés múlt keddi ülésnapján. A covid tesztre valójában csak a szavazás után, kedd délután került sor. Kedd délelőtt Becsó is megszavazta azokat a törvényjavaslatokat, amelyekkel alapítványi fenntartás alá kerül a magyar felsőoktatás 70 százaléka, az állam pedig több ezermilliárd forintnyi közvagyont ad oda fideszes delegáltak által vezetett szervezeteknek. A képviselő ugyan már vasárnap érezte magán a tüneteket, de azt hitte, csak megfázott. A keddi szavazás után ment el teszteltetni magát, és szerdától került hatósági karanténba.

Úgy tűnik, annyira kellett a kétharmad az állami vagyon szétlopásához, hogy emberéleteket is veszélyeztetett a 133 bátor ember

– reagált a hírre Fekete-Győr András, a Momentum elnöke.

Hozzáteszi:

Tudják, hogy 2022-ben bukni fognak, ezért minél hamarabb próbálnak minél több közpénzt átutalni a saját fideszes alapítványaikba. Úgy tűnik, annyira fontos és sürgős ez Orbán Viktornak, annyira tartanak a bukástól, hogy még azok a fideszesek sem hiányozhattak a szavazásról, akik életveszélyes vírussal fertőzhetik meg kollégáikat.

"Minden élet számít" – hirdették nemrég a kormány plakátjai. Most már hozzátehetjük: kivéve, amikor a magyar állam leépítése és több ezermilliárd forint sürgős kilopása a miniszterelnöki utasítás – írja a Momentum elnöke.

FELJELENTJÜK A KORONAVÍRUSOSAN SZAVAZÓ BECSÓ ZSOLT FIDESZES KÉPVISELŐT Úgy tűnik, annyira kellett a kétharmad az... Közzétette: Fekete-Győr András – 2021. május 5., szerda

A Párbeszéd szintén feljelentést tesz az ügyben.

Emberéleteket veszélyeztetni: elfogadhatatlan. Emberéleteket veszélyeztetni politikai okokból: cinikus és aljas is. A Párbeszéd feljelentést tesz az ügyben, továbbá vizsgálatot követel, kik és miért döntöttek úgy Orbán Viktor frakciójában, hogy Becsónak be kell mennie a Parlamentbe, és szavaznia kell (a kormány kétharmados, közpénzlopás miatt alkotott törvényeiről). A Párbeszéd egyúttal felszólítja Becsó Zsoltot, hogy haladéktalanul mondjon le mandátumáról

- írta az ellenzéki párt közösségi oldalán.

Becsó Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője pozitív koronavírusteszttel, karanténba rendelve ment be a múlt héten a... Közzétette: Párbeszéd Magyarországért – 2021. május 5., szerda

Becsó Zsolt szerda délután közösségi oldalán a cikkek megjelenése után közölte, hogy elnézte a naptárát, és azt hitte, hogy szerdán (ma) már május 6-a van. Ezzel magyarázta korábbi posztja állítását, mely szerint "ma jár le a hatósági karantén".

INDULATOK A BALOLDALON! Felkapta a baloldali média a tájékoztatásnak szánt posztomat, miszerint lejár a karantén,... Közzétette: Becsó Zsolt országgyűlési képviselő – 2021. május 5., szerda

Április 25-én kirándultam, hétfőn folyt az orrom, de nem tulajdonítottam neki nagy jelentőséget, azt hittem, csak megfáztam

– mondta a Hvg.hu-nak Becsó Zsolt. Állítása szerint nem volt tisztában a fertőzöttségével, bár kedden, a szavazás napján már kevésbé érezte jól magát. Miután nem érzett szagokat és ízeket, a megyei kórházba sietett, és az eredmény megérkezéséig önkéntes karanténba vonult. A pozitív teszteredménye másnap, szerdán érkezett meg, ekkor került hatósági karanténba – írja a Hvg.hu.

A lap megkérdezte, hogy ilyen időszakban miért nem maradt otthon a legenyhébb tünetek jelentkezésekor, mire azt mondta,

tényleg azt gondolta, hogy csak megfázott, és hangsúlyozta, a szabályok szerint járt el.

Azért sem gondolt rosszabbra, mert már megkapta az első AstraZenecát. Most úgy véli, azért vészelte át enyhe tünetekkel a vírust, mert be volt oltva, ezért arra buzdított mindenkit, hogy regisztráljon vakcináért.

A Fidesz-frakció közben közölte, hogy:

Azzal a szerkesztőséggel szemben, amely tényként állítja, hogy elrendelt karantén ellenére szavazott 27-én a parlamentben, jogi eljárást kezdeményezünk

