G. Fodor Gábor könyve szerint Orbán korszakalkotó politikus és metafizikai gondolkodó

Online könyvbemutató eseményt szervezett a Schmidt Mária vezette XXI. Század Intézet G. Fodor Gábor nemrégiben megjelent Az Orbán-szabály című kötetének írja a HVG.hu.



Kép:YouTube

A kötetről többek közt Stumpf István, Deutsch Tamás, Bayer Zsolt, illetve maga a szerző is értekezett.

Nem lett rövid a kötet, hiszen a 350 oldalas könyv kétszer öt fejezetben taglalja, mely jelenségek határozzák meg az Orbán-korszakot. Összefoglalva, az Orbán-szabály belső perspektívát igyekszik adni a NER 11 évéről, a történetmesélést Orbán Viktor mitikus, idealizált karaktere köré rendezve.

Az eseményt Tallai Gábor, az alapítvány programigazgatója nyitotta meg, aki kellően erős párhuzammal vezette fel a délutánt:

A könyvről részletesen először az egyetemi modellváltásért újonnan kinevezett kormánybiztos, Stumpf István értekezett, aki ugyan megjegyezte, hogy:

Hangsúlyozta, hogy:

ugyan megérteni meg lehet a könyv alapján Orbán filozófiáját, igazán megfejteni az Orbán-rejtélyt, azaz a személyét meghatározó erőt, lehetetlen feladat. Ez részben szerencse is, tette hozzá, ugyanis

ha az ellenzék elolvasná a könyvet és megfejtené a talányt, még akár bajban is lehetne a Fidesz a következő választásokon.

Stumpfot a sorban Lánczi András, a Corvinus Egyetem rektora követte, aki filozófusként beszélt a könyvről.

A könyv kézzelfoghatóan kiemeli, hogy Orbán olyan kivételes képességekkel bír, ami európai szinten is megkerülhetetlenné teszi. A könyv kulcselemének a nyelvről szóló gondolatokat tartja: Orbán új nyelvezetet hozott a politikába, ami megteremtette az alapokat a korszakváltáshoz.

Lánczi szerint a könyv az eddigi egyetlen jól megírt szöveg Orbánról:

mélyebbre megy az „ócska pszichológiai kísérleteknél” és olyan dolgokat is felfed, mint például Orbán tapasztalatalapú realizmusa; a metafizikai megközelítésben kifejtett gondolatok pedig rávilágítanak az Orbán-titokra. Ezt azonban megfejteni nem lehet, az ellenzéknek pedig pláne nem is sikerül, így szerinte jó eséllyel folytatódni fog az Orbán-korszak 2022 után is.