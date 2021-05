"Elszámoltam a napokat" – megszólalt a fideszes képviselő aki koronavírus tünetekkel szavazott a parlamentben

Reagált Becsó Zsolt a Momentum feljelentésére.



Ahogy korábban mi is megírtuk, koronavírus tünetekkel szavazott múlt héten a parlamentben egy fideszes képviselő, de a tesztre csak a szavazás után került sor, a karantént tehát nem szegte meg. Becsó Zsolt később azt nyilatkozta, először azt hitte, csak megfázott, ezért ment be dolgozni hétfőn és kedden is.

A Blikk.hu a Fidesz országgyűlési képviselőjét kérdezte.

Ön is elkapta a fertőzést. Hogy derült ki?

Náthára hajazó tüneteim voltak, néha folyt az orrom, de nem vettem komolyan, mert rengeteget sportolok terepen. Múlt kedden folyamatosan ment el az ízlelésem és a szaglásom, ezért a parlamenti munka után egyből elmentem a salgótarjáni kórház sürgősségi osztályára. 15:40-kor teszteltek, vért vettek, kaptam egy óráig infúziót, majd este hat körül hazaengedtek. Kiderült, hogy pozitív a Covid-tesztem, azóta itthon vagyok karanténban.

Származott-e utólag probléma, hogy fertőzötten ült a parlamenti ülésteremben?

Nem, semmi. Hangsúlyozom, nem tudtam, hogy fertőzött vagyok, sőt azt hittem, védettségem van, mivel több mint hét héttel korábban beoltottak. Amíg bent voltam, nem volt kontaktom senkivel, FFP2 maszk volt rajtam végig, vagyis nem hiszem, hogy bárkit is megfertőztem volna.

Ön szerint a Momentum joggal jelentette fel a járványügyi szabályok megsértése miatt?

A hatósági karantént múlt szerdától rendelték el, kedd délután pedig, amint kiderült a pozitív tesztem, otthon voltam. Már nagyon mennék dolgozni, ezért posztoltam hibásan a Facebookra, hogy szerdán van a karantén utolsó napja. Elszámoltam a napokat, valójában pénteken jár le a karanténom, addig otthon is maradok

