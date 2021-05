Karácsony: a kormány 4000 milliárd forinttal adósítja el a gyerekeinket Oroszországnak és Kínának

„Nem mintha másra számítottam volna, de a kormánynak megint nem sikerült állnia a szavát.” – Budapest főpolgármestere egy Facebook-posztban fakadt ki.



Karácsony Gergely ismét felszólalt a kormány utóbbi időben tanúsított megkérdőjelezhető akcióiról. Egy viszonylag hosszú Facebook-posztban véleményezi az utóbbi időszak döntéseit.

- kezdte.

Amikor tavaly decemberben a miniszterelnök egyetlen tollvonással kivégezte az önkormányzatiságot azzal, hogy elvette a települések legfontosabb saját bevételének, a helyi iparűzési adónak a felét, akkor még érdemi kompenzációról és érdemi egyeztetésekről volt szó. Egyik sem lett.

A kormány most 23 milliárdos önkormányzati kompenzációt jelentett be, miközben csak Budapestet a decemberi döntéssel több mint 31 milliárd forintos bevételtől fosztották meg. Persze a fideszes nagyvárosokat rögtön megszórták több mint 15 milliárddal, valahogy ebből az ellenzéki vezetésű városoknak akkor sem jutott. Ráadásul erről a mai döntésről is előbb értesítették a helyi Fidesz-szervezeteket, mint a megválasztott ellenzéki polgármestereket. Mintha a közpénz az ő magánpénzük lenne. Hát, nem az.

A kormány miközben kifosztja az önkormányzatokat válság idején a lakosságtól is többet szed be a központi költségvetésbe. 2020 első negyedévében a lakossági befizetések 689 milliárd forintot tettek ki, ez az elvonás 2021 első negyedévére 750 milliárd forint fölé nőtt. Többet fizet be tehát a lakosság válság idején, miközben a gazdaságvédelemre szánt pénzek mintegy háromnegyedét a kormány nem a gazdaság talpraállítására, nem szociális támogatásokra, hanem saját hatalmi céljaira és klienseinek gazdagodására költötte. Közben az Európai Uniótól a magyaroknak járó több mint 3000 milliárd forintról is lemondani készül a kormány, csak azért, hogy ne kelljen elszámolnia, miközben 4000 milliárd forinttal adósítja el a gyerekeinket Oroszországnak és Kínának.