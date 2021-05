Elfogta a rendőrség Kálmán Olga zaklatóját – Így reagált a hírre a politikus

Az utóbbi időben őt ért fenyegetések miatt nem voltak könnyű napjai Kálmán Olgának, most azonban fellélegezhet.



Fotó: Kálmán Olga/Facebook

A DK elnökségi tagját nemrégiben a közösségimédia-oldalain egészen komoly fenyegetések érték. Ráadásul nemcsak az ő személyét, hanem a családját is érintette a verbális fenyegetés. Az alábbihoz hasonló agresszív üzeneteket kapott a zaklatójától:

Kálmán feljelentést tett a rendőrésgnél az ügyben. A Blikk.hu értesülései szerint pedig el is fogták az 53 éves V. Gábort annak győri otthonában. A nyomozók lefoglalták azt a számítógépet, amelyről a férfi – az édesanyja közösségi profilját használva – a fenyegető üzeneteket küldte.

Így a politikus végre megkönnyebbülhetett, ezt pedig egy posztban meg is osztotta a világgal:

Megmondom őszintén, nagy megkönnyebbülést érzek, hogy a rendőrök megtalálták a zaklatót, és remélem, hogy ennek talán visszatartó ereje is lesz a jövőben! Mert élhetünk egy normális, gyűlöletmentes országban is, miért tennénk tönkre. Ma már végre a kerttel is tudtam foglalkozni és segítőm is akadt.