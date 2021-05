Így követi Jakab Péter Szijjártót: Folytatódik a politikusok izomméregetése – fotó

Szijjártó Péter általában külföldön is keményen edz, legalábbis ez derül ki a külügyminiszter közösségi oldaláról, most viszont lett egy kihívója.

Szijjártó legutóbb a pakisztáni Iszlámábádból jelentkezett be edzős képpel, de több ilyet is láttunk már tőle. Most azonban Jakab Péter is beszállt a buliba.

Mozgással indul a nap. Aztán jöhet a meló.

- írta a Facebook oldalára feltöltött gyúrós képhez.

Szóval a párizsi, a Piros Arany, és a virsli után a súlyzó lesz Jakab legújabb fegyvere a közösségi médiában.

És mint kiderült, a kommentelők, és a követői imádják!

Forrás: Facebook

Címlapkép: Facebook/Propeller.hu