Elnézést kért Karácsony Gergely, amiért lekövérezte Orbán Viktort

Reagált Facebook oldalán Karácsony Gergely, miután a The Economistnak tett nyilatkozatát többen kifogásolták.



Kép: Facebook/Orbán Viktor

Fontos is, hasznos is, megtisztelő is olyan jelentős orgánumnak nyilatkozni, mint a világszerte befolyásos The Economist. A lap újságírója a velem készített interjúban sok más mellett azt is végigvette, miben különbözök én a miniszterelnöktől.