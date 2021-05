Szijjártó rárontott az ellenzékre a kínai vakcina ügyében

A magyar ellenzék álláspontja végleg megbukott a kínai vakcináról, a világ legjobb szakemberei mondták ki, hogy a Sinopharm-oltóanyag hatásos és biztonságos – nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken a közmédiának.

Szijjártó Péter ezt arra reagálva közölte, hogy az Egészségügyi Világszervezet (WHO) jóváhagyta pénteken a kínai Sinopharm állami gyógyszergyár által a koronavírus ellen kifejlesztett vakcina vészhelyzeti alkalmazását.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a WHO a világ legfelsőbb szintű döntéshozatali fóruma egészségügyi kérdésekben,

ott dolgoznak a világ legjobb és legtapasztaltabb szakértői: orvosok, járványügyi szakemberek, virológusok.

Ők – folytatta – hosszasan megvizsgáltak minden oltóanyagot, köztük a kínai Sinopharmét is, amelyből Magyarország ötmillió adagot vásárolt és már eddig is magyar emberek százezreit oltották be vele.

Szijjártó Péter szavai szerint a WHO szakemberi rendkívül szigorú vizsgálatok után úgy döntöttek, hogy globális felhasználási engedélyt adnak a Sinopharm-vakcinának, ugyanis meggyőződtek róla, hogy hatásos és biztonságos.

Ezzel azt "pontosan arra a listára" helyezték, amelyen a többi Magyarországon használt úgynevezett nyugati vakcina, a Pfizer/BioNTech, az AstraZeneca és a Moderna oltóanyaga szerepel – hangoztatta Szijjártó Péter.

Megjegyezte: most biztosan nagyon sokan szégyellik magukat a baloldali ellenzék soraiban, hiszen politikusaik az elmúlt hónapokban mindent megtettek annak érdekében, hogy lebeszéljék a magyar embereket a Sinopharm-oltás felvételéről.

"Most azonban már nemcsak a magyar szakemberek, hanem a világ legjobb nemzetközi szakemberei is világossá tették, hogy ez egy biztonságos és hatásos oltóanyag"

- jelentette ki.

Szijjártó Péter felvetette: vajon mi lett volna akkor, ha a baloldali ellenzék nem beszél le embereket a kínai vakcina felvételéről? "Vajon hány emberrel többet lehetett volna biztonságba helyezni és hány emberrel többen tudták volna túlélni a világjárványt?" – tette fel a kérdést.

"Rendkívül felelőtlen és az emberek életét veszélyeztető politikát folytatott és folytat az ellenzék, most azonban ez az álláspontjuk végleg megbukott"

- mondta Szijjártó Péter.

Forrás: MTI

Fotó: MTI/Máthé Zoltán