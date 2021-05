Covid: javulnak a számok, de még nincs vége a járványnak

Napról napra javulnak a járványügyi adatok, csökken az elhunytak és kórházban kezeltek, lélegeztetésre szorulók száma, de ez nem jelenti azt, hogy vége van a járványnak – mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője vasárnap a közmédiának.

Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, a világban még zajlik a járvány, vannak országok, amelyek épp súlyos járványhullámban vannak, de Magyarországon a védekezésnek, a járványügyi intézkedéseknek és az oltási programnak köszönhetően

"most már egy kicsit lazíthatunk".

Emlékeztetett rá: lazultak a járványügyi korlátozások, megnyíltak a szolgáltatások, a mozik, színházak, uszodák, fürdők.

Hozzátette: már több mint 4 millió 288 ezren kapták meg az első oltásokat, több mint kétmillióan a másodikat is, emellett megkezdődött az oltás az egydózisú Janssen-oltóanyaggal.

Galgóczi Ágnes kiemelte: a következő héten kerül sor a regisztrált 16-18 évesek oltására. Péntekig várták a 16-18 évesek regisztrációját, akik hétfőn, kedden és szerdán foglalhatnak majd maguknak időpontot az oltópontra. Elmondta azt is, az a 16-18 év közötti fiatal, aki most nem regisztrált, a későbbiekben is megteheti, lehetősége lesz a védőoltás igénybevételére.

Megjegyezte: az oltópontokon továbbra is elérhető az AstraZeneca-, a Szputnyik és a Sinopharm-vakcina.

Elértük, hogy mindenki szabadon választhat magának időpontot és helyszínt a védőoltás felvételére – jelentette ki. Emlékeztetett rá: a WHO a héten hagyta jóvá a Sinopharm-vakcina veszélyhelyzeti alkalmazását, és ajánlja a 18 éven felülieknek.

Az osztályvezető hangsúlyozta: ahhoz, hogy fenntartható legyen a kedvező védőoltási helyzet, és ne alakuljon ki újabb járványhullám, fontos, hogy minél több embert beoltsanak. Mint mondta, a vakcina egyrészt egyéni védelmet nyújt, megóv a súlyos fertőzéstől, a kórházba kerüléstől, esetlegesen a haláltól, de közösségi védelmet is nyújt, amely megakadályozza a vírus terjedését a közösségben. Ezért azt kérte, aki még nem regisztrált, tegye meg, és a regisztráció után 2-3 nappal már akár időpontot is foglalhat a védőoltásra.

Az osztályvezető kitért arra, hogy még egy darabig szükséges fenntartani a maszkviselési kötelezettséget. A járványügyi helyzet javulásától függően döntenek a távolságtartás, a maszkviselés és a rendezvénytartás szabályainak változtatásáról.

Azzal kapcsolatban, hogy hétfőtől az általános iskolák felső tagozatára, valamint a középiskolákba járók is visszatérnek a jelenléti oktatáshoz, hangsúlyozta, fontos, hogy közülük aki megteheti, vegye fel a védőoltást. Mint mondta, kell idő, amíg a védőoltás kifejti a hatását, de a maszkviseléssel, a higiénés szabályok betartásával és a távolságtartással megakadályozható a fertőzés.

