Rémhírterjesztésért eljárás kezdeményez a kormány ellen Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő az állítólagos túlterheléses támadások miatt.

A kormány a koronavírus-járvány alatt már hatszor hivatkozott arra, hogy túlterheléses támadás érte a kormányzati oltási regisztrációs rendszert. A hatodik eset április 30-án történt, amikor Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejelentése után összeomlott a rendszer, ahol Pfizer-vakcinára lehetett volna regisztrálni.

Ujhelyi arról beszélt a korábbi igazságügyi miniszterrel, Bárándy Péterrel, hogy a kormány védekezése kimeríti-e a rémhírterjesztés fogalmát. Bárándy nem tudta egyértelműen megerősíteni, hogy így van-e, de egy tisztázó eljárást mindenképpen megér az eset.

Elviccelhetném ezt a kérdést azzal, hogy a Fidesznél nyilván kifogyott a szufla a sorosozásból és az állandósult migránsozás sem időszerű, találniuk kellett hát valami gyors instant-kifogást a kormányzati szerencsétlenkedésre, így született meg az új csodafegyver: a „túlterheléses támadás”. Ami persze úgy hülyeség, ahogyan van; az általános iskolások is tökéletesen tisztában vannak vele, hogy nem ürgebőrbe bújt libsi-hackerek akadályozták a járványkezelés oszlopainak számító kormányzati regisztrációs oldalak működését, hanem a Fidesz volt annyira pancser, hogy nem készült fel kellően a tömeges érdeklődésre. Orbánék beteges lételeme azonban, hogy soha nem hibáznak, soha semmiért elnézést nem kérnek, hiszen ők tévedhetetlenek; ezért kellett gyaníthatóan valamit belehazudni a nyilvánosságba. Ezen a szánalmas szövegen valóban röhöghetnénk is egy nagyot, ha nem éppen egy sokezer ember halálával járó járvány közepén lennénk és nem is olyan régen egyszerű facebook-kommentelő ellenzékieknél kopogtattak volna a kommandósok „rémhírterjesztés” miatt