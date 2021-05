„Végzetes lehet a kullanccsal a találkozás, ha nem vigyázunk”, főleg, ha koronavírusos valaki – véli a szakértő.

Kapiller Zoltán, a Magyar Kullancs Szövetség elnöke a Blikknek elmondta,

a kirándulóhelyeken nem hordanak maszkot az emberek, holott a természetben is be kellene tartani a higiéniai szabályokat. A kullancs jelentette egészségügyi veszélyt fokozza, ha valaki esetlegesen koronavírussal is megfertőződik. Aligha élné túl bárki, ha egyszerre lenne koronavírusos beteg és Lyme-kóros is".