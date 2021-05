Dobrev Klára: "Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse: nem leszünk kínai gyarmat"

Dobrev Klárában a lelketlen és szolidaritásmentes fideszes kormányzás is megerősítette az elhatározást, hogy bejelentkezzen ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek.

Interjút adott a Telexnek Dobrev Klára, aki a napokban jelentkezett be a Demokratikus Koalíció színeiben ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek.

Fotó: Facebook/Dobrev Klára

Dobrev Klára a lapnak elmondta, azért most jelentkezett be a posztra, mert mostanra érett meg benne a döntés, illetve a DK különböző testületei is mostanra fogadták el az indulását a posztért. De

az elmúlt egy év kormányzati teljesítménye, főként a járvány idején tapasztaltak, az államigazgatás teljes szétesése, az a lelketlen és szolidaritásmentes kormányzás, ami a Fideszre jellemző, nagyban erősítette és gyorsította bennem a döntési folyamatot

- tette hozzá, és azt is elmondta, ezeket a döntéseket (hogy mikor lép ki politikai színtérre, vagy például az európai parlamenti képviselőségért indulás) hosszasan, többször átrágva hozta meg, szerinte ezt így kell csinálni. Arra is kitért, hogy nyilván férje, Gyurcsány Ferenc is bátorította, de a DK közössége is régóta kapacitálta arra, hogy politikusnak álljon.

Egy országot vezetni, különösen Orbán után, és különösen a mostani válság után, felelősségteljes feladat. Erre csak akkor szabad vállalkozni, ha az ember érzi és tudja, hogy képes megcsinálni azt, amire az országnak szüksége van. Hogy az a program, amit összerakott a fejében, és azok a feladatok, amiket lát, az fog Magyarország számára kiutat jelenteni a mostani helyzetből. Amikor eljut az ember erre a pontra, akkor már úgy tűnik, hogy nem is lehetett volna soha másképpen dönteni

- fogalmazta meg Dobrev Klára, hogy milyen helyzet várja az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, ha úgy dönt, hogy elindul a megmérettetésen. Hozzátette, hogy az elmúlt évtizedekben megszerzett szakmai tudás és tapasztalat, amit az államigazgatásban szerzett, kell a Fidesz utáni sikeres kormányzáshoz.

Beszélt arról is, hogy közgazdászként és jogászként látja, mi mindent kell tenni, hogy

azt az elképesztő lopást, közvagyon-kirablást, ami itt az elmúlt időszakban, különösen az utóbbi hónapokban történt, vissza lehessen fordítani.

Arra a kérdésre, hogy látja-e magát Magyarország első női miniszterelnökeként, úgy felelt, hogy igen, és hogy ő lesz az a női miniszterelnök. Szerinte Magyarország ugyanúgy készen áll női miniszterelnököt választani 2022-ben, mint bármely más szomszédos vagy európai állam, ahol erre már van precedens.

A Fidesz által vezérelt közbeszédben azt, hogy valaki nőként, feleségként önálló karrierrel rendelkezik, és még politikai ambíciói is vannak, nehéz elképzelni. De ez csak az ő verziójuk az országra, a valóság ennél ezerszer jobb. Magyarország jobb a kormányánál: többségben vannak azok a férfiak és nők, akik számára természetes, hogy a nők is dolgoznak, versenyeznek, és számos területen épp olyan sikeresek, mint a férfiak. Baj az ország vezetésével van, és azzal a kontrollált nyilvánossággal, amelyben alig juthatnak szóhoz azok, akik Karikó Katalint nem asszonyságnak tartják, hanem nemzetközi hírű, nagy tudósnak...

- szúrt oda a Fidesznek az EP-képviselő, aki szerint a politika ugyanannyira való a nőknek, mint a férfiaknak.

A Telex azon kérdésére, hogy mik lesznek az első feladatai miniszterelnökként, Dobrev Klára úgy felelt, hogy temérdek feladat vár rá, nem is akarja meghatározni, hogy mit tesz a kormányváltás utáni első, harmadik, századik napon, mert

a köztársaság és az igazság helyreállítása, a szétvert államigazgatás újjászervezése óriási feladat.

Hozzátette, hogy számos területen vannak már kész terveik, kormány- és választási programot a koalíciós partnerekkel közösen fognak hirdetni. Neki a szívügye az országban élő emberek közösségként való összekovácsolódása, amelyhez a progresszív adórendszert lehet kapcsolni (többsávos személyi jövedelmadó például), a családi pótlékok növelése, a nyugdíjak svájci indexálásának visszaállításának terve.

Szerinte a "fizessenek a gazdagok" leképzelésről a koalíciós partnerekkel is egyeztetni kell az elképzeléseket, de

az biztos, hogy azokkal a milliárdos vagyonokkal, amelyek az elmúlt években itt felhalmozódtak, kezdenünk kell valamit. Paloták nőttek ki a semmiből magánrepülőgépekkel, jachtokkal, és még nem is tudom, mivel. Ez a puszta adózásnál többről, ez az igazságosságról szól. De ugyanígy elsők között kell lépni az egészségügyben és az oktatásban is. Hogyan működhet jól az az ország, ahol az elit kimenti a gyerekeit magán- vagy egyházi iskolákba, vagy megvásárolja a drága magánegészségügyi szolgáltatást, miközben a tömegnek, avagy a sokak Magyarországának meg ott maradnak az egyre lepusztultabb állami intézmények, az egyre leterheltebb, egyre kiégettebb közalkalmazottakkal?

- fogalmazta meg Dobrev Klára az elképzeléseit, és arra is kitért, hogy vissza kell állítani Magyarország nmezetközi megítélését is, ami csorbát szenvedett.

Lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse: nem leszünk kínai gyarmat. Afrikában és Dél-Amerikában ezer példát láttunk olyan típusú ügyletekre, amelyeket Orbán mostanában kötött

- magyarázta a DK miniszterelnök-jelöltje.

Szerinte mára leegyszerűsödött a kérdés az orbáni politika és az ellenzéki demokrácia-elképzelések között, ott nincs harmadik út: vagy diktatúra, vagy demokrácia van, erre egyszerűsödött le a kérdés. A vitákat és a kompromisszumokat pedig jó dolognak, nem pedig gyengeségnek tartja – ez változott meg Orbán 2010 győzelme után.

Ha a Kossuth rádió reggeli műsorában én, vagy bármely ellenzéki társam ugyanannyi nyilvánosságot kapna, mint Orbán, vagy ha arról szólna a közszolgálati média, hogy Orbánnak ez a véleménye, az ellenzéknek pedig ez az alternatív álláspontja és javaslata, akkor Orbán Viktornak nemhogy kétharmada nem lenne, de választást sem tudott volna nyerni

- fogalmazta meg.

Az interjúban felmerült az a fideszes vád, miszerint Dobrev Klára az év eleji országjárásával több embert is megfertőzhetett. Dobrev erre úgy felelt, hogy az országjárásra szükség volt, de senkit nem fertőzött meg, mindenhol betartotta a hatályos járványügyi szabályokat.

Azt is kijelentette, hogy anyját, gyerekeit és saját magát kizárólag csak olyan vakcinával oltatna be, amelyet az Európai Gyógyszerügynükség (EMA) jóváhagyott és hitelesített. Azt ugyanakkor elutasította, hogy a DK a keleti vakcinák ellen kampányolt volna, ők csak arra hívták fel a figyelmet, hogy ezeket a vakcinákat a szakhatóságok nem vizsgálták be – magyarázta. Szerinte van annyi nyugati vakcina az országban, amivel már lassan mindenkit be lehet oltani, és ha ő lett volna a miniszterelnök a járvány idején, ő hallgatott volna az orvosi szervezetekre és már a nyáron nekiálltak volna rákészülni a járvány következő hullámaira.

Az elmúlt egy évben a sajtószabadság hiányába is belehaltak emberek Magyarországon. A 27 ezer ember halálának egy része azért következett be, mert az orvosoknak tilos volt nyilatkozni, az újságírók nem mehettek be a kórházakba, hogy bemutassák a valós helyzetet. A sajtószabadság nem csak egy divatos fogalom. Ahol nincs sajtószabadság, ott nem lehetséges jó kormányzás sem

- mondta el az interjúban Dobrev Klára.

A DK miniszterelnök-jelöltje az interjú végén elmondta, természetes, hogy kérne tanácsot a férjétől bizonyos kérdésekben, de 2022-ben Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő lesz, nem ő fogja a háttérből irányítani az országot. És más politikusoktól is fog tanácsot kérni, át fogják beszélni a döntéseket – ő ilyen kormányt képzel el.

Arra a felvetésre, hogy a Fidesz táborát jelentősen összehozhatja, ha azt híresztelik, hogy Gyurcsány a hatpárti koalícióval térne vissza a hatalomba, Dobrev úgy felelt, hogy a 2019-es önkormányzati választoknál is ezt híresztelték, aztán mégis az ellenzék nyert több településen.

