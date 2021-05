Itt a válasz arra, mit lépnek a hotelek, ha lefoglaltuk a szállást, de még nem érkezett meg a védettségi igazolványunk – videó

Akkor bizony otthon kell maradni, de az előleget visszakapjuk.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke azt mondja: a legnagyobb sajnálatunkra se tudják majd beengedni azt a vendéget, akinek nincs plasztikkártyája. Flesch Tamás arról is beszélt, hogy mire számíthatnak a vendéglátóhelyek a nyári szezonban. Az érdekvédelmi szövetség elnöke erős nyári szezonban bízik, már Pünkösdre is sokan foglaltak szállást.

Legnagyobb sajnálatunkra sem tudjuk beengedni azt a vendéget, akinek nincs védettségi igazolványa

– mondta az RTL Híradóban Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke.

Kivételt tehát nem tehetnek a szálláshelyek azokkal sem, akiknek önhibájukon kívül nincs a koronavírus elleni védettséget igazoló dokumentumuk, viszont az ilyen esetekben nagyon rugalmasak, például

visszaadják az előleget.

A magyar szállodákhoz rengeteg foglalás érkezett pünkösd környékére, Flesch pedig bízik abban, hogy nagyon erős lesz a nyári szezon.

A foglaláshoz nem kell védettségi igazolvány, így aki még nem kapott, de számít rá, az léphet előre is.

Elmondta, amelyik szálloda nem tartja be a szabályokat, akár 200 ezertől 3 millió forintig terjedő büntetést is kaphat és akár egy éves bezárással is sújthatják.

