Elraboltak és állítólag megöltek egy magyar férfit Jemenben – közölte hétfőn az orientalista.hu portál. Egyelőre sem az emberrablást, sem a kivégzést nem erősítették meg hivatalos magyar források.

Áprilisban dél-jemeni milícia tagjai raboltak el egy 43 éves magyar állampolgárt. A Kimo néven ismert férfi áttért a muszlim hitre és felvette a AbdulKarim Fares nevet.

– közölte a Yemen Akbhar oldalra hivatkozva az Orientalista blog.

A blog Adel al-Huszeini jemeni aktivistára hivatkozik, aki azt állítja, hogy a magyar férfit egy dél-jemeni milícia fegyveresei rabolták el az ország déli részén lévő Ádenben, majd megkínozták és megölték.

Adel Al-Husseini Tiwtter oldalán először még április végén számolt be az esetről, majd május 8-án egy újabb twitteres üzenetben emlékezett a gyilkosságról.

To all friends in Hungary:

There is a Hungarian citizen named "Kimo" who is 43 years old. He was imprisoned in Waddah Hall Prison of the UAE-backed Southern Transitional Council. He was tortured until he died about a month ago. Some prisoners who have been released told me.. pic.twitter.com/CSgjBYRESx