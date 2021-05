Paks II.: szeizmikus kockázatokról posztolt az ellenzéki politikus

A paksi bővítéssel kapcsolatban tett fel kérdéseket az Országos Atomenergia Hivatalnak (OAH) Kocsis-Cake Olivio, a Párbeszéd országgyűlési képviselője.

Fotó: MTI/Sóki Tamás

Az erről szóló hétfői Facebook-bejegyzés szerint az OAH Paks II.-vel kapcsolatban azt írta, hogy szeizmikus kockázatok állnak fenn, hiányosak a biztonsági előírások, a beruházás veszélyezteti a Duna vizét és gondok vannak az engedélyeztetéssel is. A képviselőt a 24.hu idézte cikkében.

A válaszok szakmaiak, ugyanakkor az OAH saját maga ismeri be ezekben, hogy a beruházás kockázatos, számtalan megválaszolatlan részlet maradt, a hiányos és baljós orosz referenciaanyagokról nem is beszélve. A szövegből kiderül, hogy a nukleáris hatóságnak is vannak aggályai Paks II helyszínének földrengésbiztonságával kapcsolatban, tisztában vannak a telephely alatti vető kockázatával, cserébe megígérik, hogy törekednek a maximális biztonságra. Szintén nem javít a helyzeten a létszámhiány és az engedélyezés csúszása sem