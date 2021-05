Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, a halottak száma is csökken, de sokkal lassabban a kelleténél, közben nem lendült be újra az oltási program

493 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon az elmúlt 24 órában a koronavírus-járványban, idén csak egyszer, január 26-án volt ennél alacsonyabb (459) ez a szám. A halottak száma is csökken, de sokkal lassabban a kelleténél. Most 99 új halálesetet regisztráltak, az elmúlt egy hét átlaga 107 volt, egy héttel ezelőtt 152. Kórházban 3282 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 379-en vannak lélegeztetőgépen. Jó hír, hogy mindkét adat 31%-kal alacsonyabb az egy héttel ezelőttinél, mutatva az egészségügyi rendszer csökkenő terhelését – írta meg kedd reggel a Portfolio a kormányzati portál friss adatai alapján.

Még mindig nagyon sok halálos áldozata van naponta a járványnak Magyarországon. Miközben a hivatalos adatok szerint hétfőn csak 493 új fertőzöttet találtak, 99 halálos áldozatot jelentett az Operatív Törzs kedden.

Oltópont a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban 2021. május 10-én. Fotó: MTI/Vajda János

493 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 792 879 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

- közölte kedd délelőtt a kormányzati portál. Elhunyt 99 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 792 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 583 802 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 180 285 főre csökkent. 3282 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 379-en vannak lélegeztetőgépen.

Folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 346 089 fő, közülük 2 530 147 fő már a második oltását is megkapta – írja a koronavirus.gov.hu.

Már több mint 4,9 millióan regisztráltak oltásra és 80%-uk meg is kapta azt.

A regisztrált 16-18 évesek szerdáig foglalhatnak időpontot az oltásra, amely e hét csütörtök és jövő hét kedd között lesz Pfizer-vakcinával.

A 18 év feletti regisztráltak továbbra is Sinopharm, AstraZeneca és Szputnyik oltásokat tudnak jelenleg interneten foglalni. A háziorvosok Sinopharm, Janssen és Moderna vakcinákkal tudják folytatni az oltást. Ma újabb vakcinaszállítmányok érkeznek – teszi hozzá a kormányzati portál.

A regisztrált 16 és 18 év közötti fiatalok szerdáig tudnak időpontot foglalni a www.eeszt.gov.hu honlapon.

Erről a jogosultak SMS értesítést is kaptak.

A kórházi oltópontok május 13. csütörtök és május 18. kedd közötti napokra kínálnak számukra időpontokat Pfizer vakcinával.

Az oltási program előrehaladásával és a járvány megfékezése érdekében már a Magyarországon élő külföldiek és a TAJ-számmal nem rendelkező külföldön élő és külhoni magyar állampolgárok is tudnak regisztrálni az oltásra a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon – teszi hozzá a kormányzati portál.

A védettségi igazolványok postázása folyamatos, és azt már az első oltás után kiállítják.

A 444.hu emlékeztet, hogy a magyar kormány kitartó álláspontja szerint a járvány megfékezéséhez nincs szükség kiterjedt tesztelésre, mert Orbán Viktor szerint a járványt egyedül védőoltással lehet megfékezni. Ez azonban koránt sincs így. Ausztráliában például szinte még senkit se oltottak be (május elején egy százalék volt a legalább egy oltással beoltott népesség aránya), ám a tesztelésekkel, szigorú és alapos kontaktkutatással és a célzott lezárásokkal gyakorlatilag fertőzésmentesen tudják tartani az országot. A lap hozzáteszi, hogy az oltási program viszont egyelőre nem lendült be újra (erről ITT írtunk tegnap), hétfőn mindössze 40314-en kaptak oltást. Orbán Viktor április elején még azzal számolt, hogy május első tíz napjában akár egymillió embert is beolthatnak. A valóságban ezzel szemben csak kb. 345 ezren kaptak védőoltást eddig májusban.

Címlapkép: MTI/Vajda János