Már hét országba lehet menni nyaralni a magyar védettségi igazolvánnyal, de akadnak kis bökkenők, amire figyelni kell – itt vannak a részletek

Törökország az új lehetőség, amit tegnap másfél perces bevonulás után jelentett be Szijjártó. De mielőtt valaki elindulna, jobb, ha tájékozódik, ugyanis nem mindenhol elég csak a plasztikkártya.

Fotó: Pixabay

Hétfőn Szijjártó Péter harangozta be az újabb lehetőséget, hogy most már Törökországba is lehet menni nyaralni a magyar védettségi igazolvánnyal. Ezzel most már Magyarország hat másik országgal ismeri el kölcsönösen a védettségi igazolványokat.

Szijjártó eddig Romániával, Szerbiával, Montenegróval, Bahreinnal, Szlovéniával és Horvátországgal egyezett meg.

Ezekbe az országban tehát teszt és karantén nélkül utazhatnak azok, akiknek van védettségi igazolványuk.

Nem mindenhol elég csak a plasztikkártya

- Horvátországba például csak akkor engednek be valakit korlátozások nélkül, ha a második oltás után eltelt legalább 14 nap, és ezt az oltási igazolvánnyal bizonyítani kell a határon.

- Romániába akkor lehet menni, ha a második oltás után 10 nap telt el, ezt szintén igazolni kell oltási igazolvánnyal, román vagy angol nyelven.

A konzuli szolgálat honlapján egyébként részletes tájékoztatást lehet kapni az országokba való további beutazási feltételeiről.

Forrás: Index.hu

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Róka László