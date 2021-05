Az ombudsmanhoz fordul Szél, amiért a kormány a műtétre váró oltatlanokkal kifizettetné a PCR-tesztet

A képviselő szerint sok esetben már most is régóta késnek a beavatkozások, de a tesztek fizetőssé tételével félő, hogy további csúszás várható.

"Alapjogsértőnek tartom a műtétre várók fizetős tesztelését, ezért ombudsmanhoz fordultam az ügyben! Fatális következményekkel járhat kvázi fizetőssé tenni a tb-ellátáson belül végzett műtéteket bárki számára is”

A Telex.hu írta meg korábban, hogy magának kell kifizetnie a PCR-tesztet annak a páciensnek, aki oltás nélkül menne halasztható műtétre. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma akkor azt közölte a lappal, hogy akinek van védettségi igazványa, annak nem szükséges tesztet végeztetnie. De azoknak sem kell a zsebükbe nyúlniuk, akiket egészségi állapotuk miatt nem lehetett beoltani.

Szél azt is leírta, hogy „sok esetben amúgy is régóta késik a beavatkozás, de ha most még tovább halogatják, mert nem tudják kifizetni a több tízezer forintos teszteket, az az egészségi állapot újabb romlását okozhatja”.

"Ráadásul több százezren is lehetnek azok a hátrányos helyzetű településen élők, akik nem is kapnak megfelelő felvilágosítást és technikai segítséget az oltásra való jelentkezéshez. Nem segíteni kellene inkább ott?”

