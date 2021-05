"Szijjártó: a brüsszeli hölgyek és urak ne szórakozzanak a vakcinaútlevéllel"

Kedden derült ki, hogy nemsokára érkezik az uniós vakcinaútlevél, erre reagált sajátosan a külügyminiszter.

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Korábban írtunk róla, hogy idén június 21-ig az Európai Unió már be is vezetné a koronavírus elleni védettségi igazolványt, amely a tagországi hatáskörben kiállított hasonló dokumentumokat válthatja fel.

Az atv.hu megkérdezte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert, aki szerint ez nem így lesz, azokat a kétoldalú megállapodásokat, amelyeket Magyarország kötött, semmilyen módon nem írhatja felül az EU-s vakcinaútlevél.

A tárcavezető ezt azzal indokolta, hogy nincs olyan szabály az Európai Unióban, amely megtilthatná egy-egy tagországnak, hogy akit be akar engedni, azt be is engedje.

"Először oltóanyagot kéne szerezni a brüsszeli hölgyeknek és uraknak, és utána szórakoztatni egymást különböző javaslatokkal"

- mondta a külügyminiszter.

A Politico szerint a digitálisan is elérhető védettségi igazolványok rendszerét június 21-ig vezetnék be, az induláshoz viszont május végéig meg kell születnie a megállapodásnak az Európai Bizottság, az Európai Parlament, valamint az Európai Tanács között.

Forrás: Index.hu