"Továbbra harcban állunk a kormánnyal és Orbánnal"- Szervezkednek a tulajdonosok, így kerülik meg a védettségi igazolványt

Ha nincs védettségi igazolvány, az a vendég érdekkörében felmerült olyan körülmény, amiért a felelősség a vendéget terheli és ez a felelősség nem hárítható át a szállodára nyilatkozta a jogi szakértő.

Szállodaszövetség elnöke nyilatkozott, amiről mi is beszámoltunk, szerinte:

nem fogják sehol sem beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa

Ezzel szemben a turizmus.com-nak Salamon András jogi szakértő arról beszélt, hogy

jogilag nem megalapozott a szállásdíj visszakövetelése. Akkor sem, ha a vendéget ugyan beoltották, csak az igazolványt még nem kapta meg. Ezt ugyanis a szálloda nem tudja befolyásolni. A védettségi igazolvány hiánya nem minősül sem vis maiornak, sem a teljesítés ellehetetlenülésének.

Az elnök arra a kérdésre, hogy a szolgáltatásokat igénybe veheti-e olyan vendég, akinek nincs "védettségi" igazolványa (mert nem érkezett meg időben, de amúgy az oltást már megkapta és tudja igazolni), a következő volt a válasz:

Sajnos nem fogják sehol sem beengedni azt a vendéget, akinek nincs igazolványa. Kivételt tehát senkivel sem tehetünk, viszont, ha ez az eset fennáll, szinte biztos, hiszen az üzleti etika is ezt kívánja, hogy a pórul járt vendég visszakapja az előleget.

Ezzel szemben a Facebookon több csoport is található, ahol továbbra is várják a vendégeket. A csoport nevét nem írjuk le, de kis keresgéléssel bárki rátalálhat.

Több olyan étterem is volt, aki a belső tereket nem használják, ezzel is tiltakozva a megkülönböztetés ellen.

Egy vidéki vendégház tulajdonosa azt írta a szállodaszövetség elnökének véleményére, hogy:



Továbbra is harcban állunk a kormánnyal, és Orbánnal. Mindekit várunk védettségi igazolvány nélkül. Nálunk mindenki egyforma, így nem teszünk különbséget.

A múltkor beszámoltunk egy szálláshelyről, aki interjút adott nekünk ezzel kapcsolatban, ám most már nem szeretett volna nyilatkozni a helyzetről, az akkori álláspontját továbbra is fenntartja.

A megoldást többen abban látják, hogy a vidéki szálláshelyeket az Airbnb megoldásához hasonlóan oldják meg, tehát a vendég a kulcsot közvetve kapja meg, így csökkentve minimálisra a találkozást.

Illetve továbbra is vannak azok a szálláshelyek, akik ezekben a csoportokban, nyilvánosan hirdetik, hogy nem törődve a szabályzással fogadnak mindenkit.

Megkerestünk egy szállodaláncot is, akiknek Magyarországon több szállodájuk is van. Ők azt mondták, szerintük ez rossz fényt vet a szakmára, és az ilyen gerilla és partizán próbálkozásokkal csak azt fogják elérni, hogy az éppen éledező helyeket ismét be fogják zárni, ez lesz a jutalma annak, aki nem tartja be védettségi igazolvánnyal kapcsolatos szabályokat.

Címlapkép:Propeller