Kásler szerint minden rendben: a diákok 90 százaléka visszatért az iskolába

Tegnap az érintett diákok 90 százalékos jelenléte mellett indult újra az oktatás az általános iskolák felső tagozataiban és a középiskolákban írta a Facebook oldalán.



Kép:MTI/Kovács Tamás

A magas jelenléti arányok visszaigazolják célunkat, hogy az aktuális járványhelyzet fényében hazánk az élet valamennyi területén, így a köznevelésben is, fokozatosan újraindulhasson.

- írta bejegyzésében.

Majd kitért az oltásra is. Hiszen szerinte ennek kulcsa azonban továbbra is az emberek minél nagyobb arányú átoltottsága, amihez rövidesen már a 16-18 év közötti honfitársaink is hozzájárulhatnak.

Arra biztatom a fiatalokat is, hogy jelentkezzenek és éljenek az oltás lehetőségével!

- zárta bejegyzését.

Forrás:Facebook

Címlapkép:MTI/Kovács Tamás