Behalt az eRecept: a patikák nem tudnak csatlakozni a rendszerhez, nem adják ki a gyógyszert

A Telex több olvasója jelezte, hogy szerda reggel a patikákban nem lehetett eReceptet kiváltani, mert valami gond van az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) rendszerével.

Az oldalra lakossági profillal szerda reggel 9 óra előtt még be tudott jelentkezni a portál újságírója, ugyanakkor több patika is megerősítette kérdésükre, hogy jelenleg nem tudnak receptre felírt gyógyszereket kiadni, mert ismét nem lehet egészségügyi szolgáltatóként bejelentkezni a rendszerbe. Több gyógyszertárban is azt mondták, nem volt előre betervezve karbantartás.

A rendszergazda szerint országos hibáról van szó

- írta a Telexnek egy névtelenséget kérő gyógyszerész. Azt, hogy mikor áll helyre a rendszer, a patikusok egyelőre nem tudják.

