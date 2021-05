Csak plasztikkártyával nem engednek be Horvátországba, ez kell még hozzá

Szijjártó Péter napra pontosan egy héttel ezelőtt jelentette be, hogy Magyarország Szerbia, Montenegró, Bahrein és Szlovénia után Horvátországgal is megállapodott, hogy kölcsönösen elismerik egymás oltási igazolásait, és szabad utazást engednek polgáraiknak országaik között, függetlenül attól, milyen vakcinával oltották be őket.

Szijjártó a Facebookra feltöltött videójában a részletszabályokról nem tett említést, azt azonban elmondta, a technikai részleteket a külügyminisztérium konzuli szolgálatának honlapján majd mindenki megtalálhatja – írja a 24.hu.

Ez a tájékoztató a napokban frissült, és jelen állás szerint pórul járhatnak azok a magyarok, akik csupán a postai úton megküldött védettségi igazolványt viszik magukkal, mert ez kevés a határátlépéshez.

A konzuli szolgálat azt írja, a Horvátországba történő beutazás magyar védettségi igazolvánnyal – a jelenlegi gyakorlat szerint – a következő módon lehetséges:

a beutazónak fel kell mutatnia a védettséget igazoló plasztikkártyát és a papíralapú oltási igazolványát, amelyen mindkét oltási dátum szerepel. A beutazás akkor lehetséges, ha a második oltást követően eltelt 14 nap.

