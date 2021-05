Május 28-tól lehet lagzit tartani Magyarországon

A pünkösd utáni héten fogjuk elérni az ötmillió oltást a friss adatok szerint.

Gulyás Gergely a csütörtöki kormányinfón elmondta, hogy függetlenül attól, hogy ezt sikerül-e elérni, május 28-tól lehet lakodalmakat rendezni, mondta Gulyás Gergely miniszter a kormányinfón. Részletesebb szabályokat nem osztott meg.

Gulyás arról is beszélt, hogy június elejére-közepére azokat is be lehet oltani, akik most kivárnak, és válogatnak a vakcinák közt.

Külföldön élő magyarok is kaphatnak majd védettségi igazolványt, de a szabályozás még alakul. Gulyás szerint a terv az, hogy akiket uniós országban, OECD- vagy NATO-tagállamban, Oroszországban vagy Kínában oltottak, azok az ottani igazolás bemutatásával igazolványhoz juthatnak majd a kormányhivatalban.

Az igazolvánnyal összefüggő korlátozások augusztusig mindenképp érvényben maradnak. Gulyás szerint reménykedhetünk benne, hogy

„viszonylag normális nyarunk lesz”.

