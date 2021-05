Többet kell majd fizetni az új paksi blokkokra felvett orosz hitelért, mint eddig

Kedd este Varga Mihály pénzügyminiszter benyújtotta a parlamentnek az új paksi blokkokra felvett orosz állami hitel módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Az új megállapodás alapján nem 2026-ban, hanem csak 2031. március 15-én kell mindenképpen elkezdeni a törlesztést. Így elvben lehetséges marad, hogy a kormány az új blokk(ok) által termelt áramból fizessen. Azonban hiába járultak hozzá az oroszok ahhoz, hogy később kezdődjön a törlesztés, a futamidő 21 évről 16 évre csökkent.

A 30-as és 40-es évek magyar költségvetéseit tehát sokkal jobban megterheli majd a törlesztés, mint várható volt, hiszen egy évre magasabb törlesztőrészlet jut majd, mint ahogy arra eddig számítani lehetett. Ez a megoldás mindenképpen az orosz félnek kedvez a lap szerint.

Egy másik fontos változás, hogy a tartozás nagyobb részét kell magasabb kamattal fizetni. Eddig úgy volt, hogy az első 7 évben kell 25 százalékot törleszteni, évi 4,5 százalékos kamattal, a következő 7 évben 35 százalékot 4,8 százalékos kamattal, míg az utolsó 7 évre jutott 40 százalék 4,95 százalékos kamatra.

Az új megállapodás szerint az első 2 évben 10 százaléknyit kell törleszteni 4,5 százalékos kamattal, 2039-ig 40 százalékot törleszteni 4,8 százalékos kamattal és az utolsó 7 évben 50 százalékot kell visszafizetni 4,95 százalékos kamattal. Vagyis

a magasabb kamatozású időszakokban többet kell majd fizetni, mint az eddigi tervek szerint.

A szerződés módosításával nem csökkentek a kamatok sem, holott 2014-hez képest jelentősen olcsóbbá váltak a hitelek a világban, és sokat javult Magyarország iránt a bizalom is. Tavaly a magyar állam képes volt 30 éves futamidőre 1,66 százalékos kamatozású eurókötvényt eladni. Az orosz hitelt szintén euróban veszi fel Magyarország, jórészt 4,5 százalék feletti kamattal.

