Orbán Viktor újabb részleteket árult el a nyitásról, hatmillió beoltottól lehetnek szabad zenés tömegrendezvények – Belengette a harmadik oltást is

Szép eredménynek mondható, hogy az Európai Unióban átoltottság tekintetében Magyarország az első helyen áll, de nem szabad elfelejteni, hogy emberéletekről van szó – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Arról is beszélt, hogy május végéig elérhető az ötmilliós átoltottsági határ és jöhet az újabb nyitás. Hatmillió beoltottól lehetnek zenés tömegrendezvények. Ha ősszel kelleni fog harmadik oltás, arra megvan a tartalékunk – közölte. Kitért arra is, hogy hetente 330 ezer Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra, amit azt jelenti, hogy hetente 150 ezer felnőttkorú kérheti majd ezt az oltást.

Fotó: Facebook

A kormányfő hozzátette, hogy Karikó Katalinnal való csütörtöki találkozóján a professzor elmondta neki, hogy az általuk kifejlesztett módszerrel egy mutáns megjelenése esetén gyorsan tudnak választ adni. Orbán Viktor véleménye szerint a kutatónőre joggal lehet büszke minden magyar.

Van abban valami nagyszerűség, ha valaki Kisújszállásról kiindulva a ma élő legismertebb magyarrá válik

– mondta, hozzátéve:

ő az a magyar ember most, aki a védőoltásról jóformán „mindent tud”, ez pedig biztonságérzetet adhat nekünk.

A miniszterelnök a baloldallal kapcsolatban azt mondta, hogy a járványhelyzetben csúfosan leszerepeltek, nem segítettek, csak ártottak.

Orbán Viktor szerint a nyugati országok egy-két hónappal mögöttünk járnak. A 16-18 év közöttiek oltása a legtöbb helyen fel sem merül, van ország ahol még a nyugdíjasok oltják. A kormányfő köszönetet mondott a fiataloknak, akiknek mintegy fele annak ellenére regisztrált az oltásra, hogy ők a kevésbé veszélyeztetett korosztályba tartoznak.

Amint a diákok oltása befejeződött, átlagosan hetente 150 ezer adag körüli Pfizer vakcina lesz elérhető a lakosság számára, de más vakcinák folyamatosan felvehetőek.

Magyarország az az ország, amely a leghamarabb tud visszatérni a normális élethez. Azonban fontos emlékezni, hogy a járvány még itt van közöttünk, így mindenkit arra kér, tartsa be a szabályokat.

A következő jelentős enyhítések az ötmillió beoltott személy elérésénél következik.

Ekkor jöhetnek a nagyobb rendezvények, a kijárási korlátozás megszüntetése.

De bizonyos tömegrendezvényeken védettségi igazolvány nélkül nem lehet részt venni, ezeket biztosan fent fogjuk tartani augusztus végéig-közepéig – mondta. Zenés-táncos, tömeges rendezvények védettségi igazolvány nélkül nem lesznek látogathatók augusztus elejéig-közepéig

Védettségi igazolvánnyal lehetséges, de erről inkább a hatmilliós számnál lehet beszélni.

A regisztráltak alapján nem lehetetlen, hogy hatmilliót is elérjen a beoltottak száma, de ez csak az ő felelősségük.

Egyes kutatók szerint ez már Pünkösd környékén be is következhet.

A védettségi igazolvány valószínűleg augusztus közepéig, végig fontos, elengedhetetlen lesz a tömegrendezvények látogatásához.

Vakcina lesz bőven, éppen ezért jövő héttől arra kérik a külholni magyarokat, hogy regisztráljanak, mert Magyarországon is megkaphatják az oltást.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy ősszel már egy harmadik, koronavírus elleni oltás beadását is megkezdhetik Magyarországon.

A harmadik oltáshoz szükség vakcinamennyiség már a zsákban van

– mondta.

Elértünk azt a szintet ahol a válság előtt voltunk a foglalkoztatás terén. A miniszterelnök arra számít, hogy hamarosan több lesz a foglalkoztatottak száma, mint a járvány előtt. Ez többek között az orvosoknak és ápolóknak köszönhető, hiszen az ő állhatatos munkájuknak köszönhetően térhettek vissza sokan a munkájukhoz.

Arról is beszélt, hogy egy igazán jó költségvetéssel tudnak dolgozni, hiszen fizetni tudnak majd nyugdíjprémiumot, és többek között még az is belefér, hogy a 25 év alattiak adókedvezményeket kapjanak. Ugyanakkor elkülönítettek több mint 7 ezer milliárdot a gazdaság újraindítására is.

Forrás: hirado.hu, portfolio.hu, index.hu

Címlapkép: Facebook